Edwin Aguilar fue escogido como el mejor del partido entre Dallas y Tauro

A pesar de perder 3-2 en Frisco, los goles de visitante ayudaron a los albinegros para avanzar a la siguiente ronda (3-3 global).

La otra buena noticia fue la elección del delantero panameño Edwin Aguilar como el mejor del partido en Frisco, Dallas.

Aguilar anotó un gol y dio una asistencia de gol.

Vote for who you think played the best! Select a player below to vote for your #SCCL2018 Man of the Match | @FCDallas v @TauroFC#MOMSCCL