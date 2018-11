Duelo de técnicos suramericanos en las semifinales del fútbol panameño

Este sábado, el Tauro F.C., entrenado por el uruguayo Saúl Maldonado, tendrá al frente a un Árabe Unido de Colón dirigido por el colombiano José "Chicho" Pérez.

Ambos técnicos llegaron a sus banquillos como bomberos: "Chicho" a reemplazar al colombiano Carlos Ruiz, mientras que Maldonado salvó al equipo del mal arranque que había tenido con el español Juan Carlos García.

"Chicho" Pérez, ex seleccionado de Colombia, tomó las riendas del Árabe desde la décima jornada con el equipo colonense en el fondo de la tabla. Con el ex asistente de Once Caldas, Árabe Unido ha logrado 5 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 11 goles anotados y 3 recibidos.

De último en la tabla, los colonenses clasificaron directo a semifinales, en la segunda casilla con 28 puntos, siendo el efecto "Chicho" positivo para los árabes.

"Para mi estar en este club es una bendición. Encontré un equipo golpeado, pero con ganas de trabajar", apuntó Pérez.

La historia de Maldonado frente al Tauro arrancó en la fecha ocho, cuando los "albinegros" sumaban solo cinco unidades en siete fechas, siendo penúltimos.

Con el uruguayo al comando el Tauro han ganado siete veces, uha caído una vez e igualado en tres ocasiones.

Desde la llegada de Maldonado el Tauro es un equipo bastante ofensivo, ha marcado 24 goles y solo recibido 9.

Y es que el suramericano cuenta en sus filas con dos de los goleadores del torneo, el ex ariete del Deportivo La Guaira de Venezuela, Edwin Aguilar y el seleccionado nacional y ex jugador del Árabe Unido, Enrico Small, ambos con ocho dianas.

Sumado a mediocampistas de lujo como los son los seleccionados panameños Jesús González, Adalberto Carrasquilla y Rolando Botello.

Duelos aparte en esta llave serán el choque de estos dos romperredes frente a uno de los mejores arqueros de la liga, el dominicano Miguel Lloyd y los defensores Roberto Chen, ex del Málaga Español y el colombiano Jonathan Mosquera.

En los duelos directos de estos dos clubes, Tauro goleó 4-1 a Árabe Unido, en el primer encuentro del semestre, la segunda vez que se vieron, con Maldonado y "Chicho" Pérez en el banquillo, terminaron 0-0.

La vuelta de la llave se dará el próximo viernes 23 de noviembre, cuando el Árabe Unido reciba en el estadio Armando Dely Valdés de Colón, en el Atlántico panameño, a la escuadra taurina.

En la otra semifinal, el Costa del Este, con el venezolano Ángel Sánchez en el banquillo, y el San Francisco, quien se hizo de los servicios de Sergio "Checho" Angulo, chocarán en la ida, el domingo próximo en el Agustín "Muquita" Sánchez, en La Chorrera.

"Checho" Angulo, quien llegó al San Francisco en reemplazo de su compatriota Andrés Domínguez, desde la jornada nueve del torneo, ha acumulado 5 triunfos, 2 derrotas y 3 empates.

Con el ex técnico de la inferiores del Deportivo Cali, el San Francisco ha marcado 13 goles y ha recibido 8.

"El Costa del Este es el equipo que más no va mejor a nosotros, es un equipo liviano, pero con buenas figuras que se le han incorporado", señaló luego de dejar en el camino en la liguilla, al Plaza Amador.

El deseo se le cumplió a "Checho", será Costa del Este su rival.

Los costeños, primer clasificado del torneo, y con el venezolano Sánchez al comando.

El venezolano es el único de los cuatro estrategas que se ha mantenido en el cargo desde el arranque del torneo.

Uno de los méritos de Sánchez es que también condujo al Costa del Este a la división de honor del fútbol panameño.

Con Sánchez al mando, Costa del Este acumuló 29 puntos, producto de 7 triunfos, 8 empates, 3 derrotas, 18 goles a favor y 12 en contra.

"Cuando vi la clasificación, les dije a mis jugadores que estábamos entre los tres equipos más ganadores del fútbol panameño. Costa del Este es ambicioso y sabemos lo que tenemos. Para estar entre los grandes, hay que jugar contra los grandes", indicó Sánchez.

Entre estos dos clubes, el Costa del Este ganó el primer choque 1-2, mientras que la vuelta terminaron igualados a cero goles.

La vuelta de este emparejamiento se dará el sábado 24 de noviembre. Costa del Este recibirá a los "monjes" en el Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña.

ACAN-EFE