Por Boris Alexander Cruz Caballero



Una vez finalizado el partido entre Sporting San Miguelito y CAI hubo un momento muy especial y fue la dedicatoria que le hizo el Sporting a la madre de Ansony Frías, luego de superar la lucha contra el cáncer esta semana.

Eran las 7:45 pm del 7 de abril del 2022 cuando en su cuenta de twitter, el talentoso atacante del Sporting San Miguelito, Ansony Frías, posteó el video de su madre saliendo de su última quimioterapia, en el video se aprecia a su madre sonar la campana, que simboliza una gran victoria, que supera a cualquier victoria que pueda dar el fútbol y es ganarle la batalla al cáncer.

Hoy fue la última sesión de quimioterapia de mi mamá gracias a dios por cuidarla y darle mucha fuerza en este proceso, la admiro y la amo mucho mamá es un ejemplo a seguir para mi y para mi hermano❤️🙌🙏 pic.twitter.com/t4gAbm9cvb — Ansony (@AnsonyF25) April 8, 2022

La madre de Ansony, también le respondió en su cuenta de twitter, en muestra de apoyo y agradecimiento:

Muchas Gracias Hijo mío, hoy inicia un nuevo camino para mí gracias a Dios, quien me ha dado esta nueva oportunidad de vida, y estaré siempre fuerte para ustedes mis dos hijos, mi esposo quienes han sido mi soporte incondicional todos esos días y noches retadoras que vivimos.

Mientras en su hogar las cosas no andaban bien porque tenía a su madre enferma, el juvenil Ansony jugaba al fútbol en la Liga Panameña de Fútbol, con los colores del Alianza y rompiendo las redes.

Ansony Frías anota el tercer gol aliancista pic.twitter.com/QzwF9SHFLz — Alianza, F.C. (@alianzafc) December 17, 2021

Ansony Frías en su segundo partido con el ⁦@alianzafc⁩ hace su segundo gol ⚽️y tiene a los pericos 🦜🦜ganando 1 por 0 ante @atlechiriqui . ⁦@LPFpanama⁩ ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/V8Wkah9RIu — Carlos W Otero. (@profeotero) September 11, 2021

El 14 de febrero de este año, Ansony Frías cambió de club y el Sporting se ha convertido en su nuevo hogar.

Cada partido era dedicado a su madre, quien batallaba día y noche contra esta enfermedad que no da tregua, hoy día. Este viernes todo el equipo, como una gran familia, le dedicaron el partido a la madre de Ansony Frías, una verdadera luchadora.

Vamos a dedicarle este partido y que vea que también cuenta con el apoyo de nosotros Dios la bendiga hermano 🙏🏾 — Edson Samms (@edsonsamms27) April 8, 2022

Al final del partido, a pesar de no haber jugado, Ansony mostró su agradecimiento a sus compañeros y director técnico, frente a las cámaras de TVMAX y nuestra periodista Claudya Morales; "Primero le doy gracias a los compañeros porque se esforzaron, dieron todo de sí, no me importa que no haya jugado, yo sé que en el partido que me toque yo voy hacer mi trabajo y voy a poder dedicarle un gol a mi mamá".

Al final todo el equipo académico se unió en un gran abrazo junto a Ansony y su madre recuperada.