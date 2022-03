Por SomosLaSele



Este viernes por las pantallas de TVMAX tendremos el partido Sporting SM vs Potros del Este y el entrenador Daniel Blanco estuvo en Somos La Sele donde mostró confianza en sacar un resultado positivo para los Potros.

El club Potros del Este espera poder sumar de tres esta noche ante el Sporting San Miguelito, así lo señaló su director técnico Daniel Blanco:

" Motivados, obviamente con la necesidad y las ganas de sumar de tres, pero nada, nosotros comprometidos con nuestro trabajo, comprometidos con nuestra idea de juego, comprometidos con el trabajo que diariamente hacemos y ese es el norte, tener un objetivo claro, un proceso bien evaluado y bien trabajado para lograr los resultados y en ese camino es que vamos".

Referente al comunicado que envió Afutpa en horas de la mañana recomendando no utilizar el estadio de la Hacienda Club, Daniel Blanco tiene su propio punto de vista:

"Creo que no todas las canchas están totalmente aptas para jugar, creo que hay muchas otras que deben ser evaluadas en pro de la salud de los jugadores, habría que revisar los números de la cantidad de jugadores que se han lesionado en nuestra cancha natural, así como está y son muy bajos, en cuatro años que puedo estar yo en la institución, si recuerdo uno o dos casos de lesiones en la grama natural, es mucho, ojo, creo que dos es mucho, a diferencia de otras canchas sintéticas donde se disputa la liga".

"Por el lado deportivo, lo que han podido ver los partidos en la Hacienda, los dos que hemos disputado, fútbol se puede hacer así es que, nada siempre que sea todo en pro de los jugadores en pro del crecimiento del fútbol panameño, pero esto se pudo haber evaluado antes, la cancha no ha cambiado, no ha empeorado desde que se tomó la decisión de jugar ahí".

Los Potros del Este no van a renunciar a su estilo de buen trato del esférico y salir jugando desde atrás.

"Pagamos los errores de nuestra manera de jugar pero seguimos creyendo que es la mejor manera, tanto en lo colectivo como en lo individual para hacer crecer a los jugadores y mi carrera también porque mi trabajo se está viendo, la manera en la que juega el equipo, se transmite con el trabajo semanal y no siempre sale, o sea no quiero decir con esto que somos el equipo que mejor juega, claro que no, si fuéramos el equipo que mejor jugara, tuviéramos más puntos en la tabla".

El partido ante Sporting es de mucha importancia para los Potros y su técnico Daniel Blanco, pero no por el técnico del Sporting San Miguelito, Felipe Borowsky.

"Significa muchísimo, no tienes idea de cuánto, pero no por un nombre, sino porque sencillamente es el partido que tenemos hoy, llámese Herrera, llámese Alianza, llámese Plaza, llámese Tauro, es el partido más importante para nosotros, pero porque es el partido que tenemos hoy, no por más nada, todos los técnicos en la liga panameña los conocemos, todos se conocen, así es que es un partido que tenemos que salir a darlo todo, para mí eso no tiene ningún factor extra", concluyó Blanco.