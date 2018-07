Cristian Fabbiani y su nuevo reto de seguir su carrera en el fútbol panameño

El sureño -quien ha estado en clubes argentinos como Club Atlético Newell's Old Boys, River Plate, Estudiantes de San Luis y Lanús- conversó hoy con Acan-Efe y manifestó que esta experiencia es "linda" y la tipifica como un gran "desafío" en su carrera.

"Jugar en Panamá es una experiencia linda porque es un desafío para mi carrera. He pasado por muchos clubes a nivel mundial y esta llegada a Panamá es porque quise salir de Argentina a tomar nuevos aires", comentó el jugador de 34 años.

Con 17 años de experiencia en el fútbol, Fabiani comentó que llega al fútbol panameño gracias a un socio del Universitario que es un amigo de un directivo del Newell's Old Boys.

"Me siento bien, me salió esto y lo voy a aprovechar. Estoy para seguir cumpliendo objetivos, y el objetivo inmediato es estar bien, jugar y cumplir para lo que me trajeron", apuntó.

Sobre el fútbol panameño, el llamado "Ogro" dijo saber que es un fútbol bastante difícil, aunque dejó claro que lo que lo hace más complicado es el césped sintético de las canchas.

"Lo que hace difícil el fútbol panameño es la cancha. El día que cambien el césped en Panamá, el jugador panameño jugará mejor", señaló el otrora jugador del CFR Cluj de Rumanía.

Agregó que "los panameños juegan bien así, imagínate con un mejor piso. Es difícil controlar el balón en esta cancha, hay que ser muy técnico, eso me sorprendió para bien".

Fabbiani señaló que hasta el momento tiene un mes trabajando con el grupo y que lo único difícil que ha encontrado son los trabajos que le asigna el técnico del club, Óscar Upegui .

"Buenos los trabajos del profe son duros", señaló entre risas el atacante del Unión Deportivo Universitario panameño. "Aunque la adaptación al piso y algunos dolores, también le ponen algo de dificultad a este nuevo proceso".

A pesar de ser un delantero y goleador comprobado, Cristian no promete goles, aunque sí aclaró que promete "sacrificios" y "ayudar al equipo en todo el sentido, no solo dentro de la cancha".

"Mi ayuda para este grupo de chicos, más que jugar fútbol, es dejar el mensaje que el fútbol es más que juego, es un trabajo. Es una oportunidad de poder ayudar a sus familias y cambiar sus vidas. El fútbol es la profesión más linda del mundo", señaló.