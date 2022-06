Por Carlos Figueroa Jaramillo



Con el partido entre Sporting San Miguelito, finalista del torneo anterior y Alianza FC, actual campeón, se pone en marcha el próximo viernes 15 de julio el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol 2022, denominado "Nueva Era".

El partido está programado para jugarse a las 8PM en el Estadio de Los Andes.

La fecha seguirá el sábado 16 con tres partidos: CD Universitario vs San Francisco; CAI vs Veraguas United y Atlético Chiriquí vs Herrera FC.

El domingo finaliza la Fecha 1 con dos encuentros: Deportivo Árabe Unido vs Plaza Amador y Tauro vs Potros del Este.