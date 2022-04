Por Carlos Figueroa Jaramillo



El zaguero colombiano Gustavo Chara señaló que, de recibir una solicitud, está dispuesto a realizar los trámites para nacionalizarse y defender la camiseta de Panamá.

"Como le dije al presidente la primera vez que llegué. Si él me dice: vamos a nacionalizarlo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Voy a jugar con la misma entrega, porque es fútbol. La camisa que tenga la voy a defender como si no hubiera un mañana", señaló el colombiano.

"De verdad, con profesionalismo, con pasión, con amor, voy a defender esta camiseta. Estoy abierto a ello. Desde los 6 años siempre ha sido fútbol en mi vida, es mi pasión y trato de darlo todo".

Sobre Panamá señaló: "Desde 2018 que llegué por primera vez me he sentido como en casa... la gente me encuentra en la calle y te saluda como si te conociera de hace tiempo, se trata de eso también, donde te sientas bien y seas feliz. La verdad que aquí me siento cómodo".

El zaguero central, oriundo de Palmira, Valle, viene de anotar el fin de semana durante la Fecha 11 en la victoria de Tauro por 4-1 sobre Veraguas United, gol que catalogó "el mejor de su carrera".

"Contento por lo que está viviendo el equipo. Esta mañana (lunes) estábamos hablando del gol, tomé la decisión de arrancar y grande es Dios que pude convertir ese gol".

"Es el mejor gol de mi carrera... en 2018 pude marcar uno parecido ante Santa Gema. Para nosotros (los defensas) es muy difícil. Goles son amores", puntualizo Chara (Ver entrevista completa abajo).