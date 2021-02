"Chino" Pereira sueña con tener una linda carrera como la de Blas, Baloy y "Gavilán"

Por TVMAX



En Somos La Sele Radio, el volante del Atlético Chiriquí, Luis “Chino” Pereira, uno de los mejores jugadores de la fecha, reconoció que su actuación en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol, le llena de confianza para el futuro inmediato.

“Creo que el equipo de Chiriquí en este torneo va dar de qué hablar, tiene jugadores muy importantes, en lo personal era un partido que quería jugar, quería demostrar que mi nivel daba más del que estaba en San Francisco y gracias a Dios las cosas se nos dieron y pudimos marcar esos dos penales”.

La expectativa para ver a los clubes del interior, aumenta para este torneo, la opinión del “Chino” Pereira, jugador del Atlético Chiriquí.

“Chiriquí se ha reforzado bien, tenemos excelentes jugadores, tenemos a Carabalí, el colombiano Franklin, Everardo Rose que en el partido pasado fue uno de los mejores y creo que no tanto Chiriquí, Veraguas se reforzó bien, Herrera se reforzó bien, todos los equipos del interior se reforzaron fuerte, Universitario también”.

Luis “Chino” Pereira, nacido en la provincia de Colón, ha tenido tiempo para conocer un poco la provincia de Chiriquí, pero siempre concentrado en los trabajos del club chiricano.

“Si hemos ido con amigos a Boquete, a la Frontera, conociendo, los momentos que se puede uno sale, pero concentrados full en el fútbol porque eso es lo que venimos hacer”.

Pereira también recordó que justamente al San Francisco le había anotado en una oportunidad un doblete, en esa época vistiendo los colores del Deportivo Árabe Unido.

“La última vez que hice doblete fue con Árabe al mismo San Francisco” (entre risas).

Selección nacional.

“Ahorita mismo estoy concentrado en hacer las cosas bien con Chiriquí, las demás cosas vienen por añadidura, vienen solas y si se dan las oportunidades de ir a la selección, a demostrar y este tiempo que me he perdido ahí a demostrar y afianzarme ahí porque creo que todavía las puertas están abiertas, estoy joven, un profe nuevo, está dando oportunidades y cuando me toque la mía la tengo que aprovechar al máximo”.

La meta principal de Luis “Chino” Pereira, jugar en el extranjero como profesional y retirarse como profesional en el Deportivo Árabe Unido de Colón.

“Mi objetivo principal es irme después de este torneo al exterior y romperla allá y después cuando llegue, de nuevo los años treinta y pico hacer como Blas Pérez, Baloy y “Gavilán” esa carrera así bonita, retirarme en el equipo que me vio crecer que sería el Árabe que es bonito eso”, sentenció Pereira.

El Atlético Chiriquí jugará en la Jornada 2 contra el Herrera FC el próximo domingo 28 de febrero.