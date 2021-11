Por LPF



El año 2005 fue el inicio de una de las carreras más destacadas en el fútbol panameño. Con dos goles ante Plaza Amador, César "Bombo" Medina inició una cuenta que, 16 años después, llega a 170 tantos.

Ahora, con el prestigio de ser uno de los goleadores más prolíficos del balompié panameño, su meta es conseguir el pase a la final del Torneo Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Me siento contento de estar en semifinales. Ahora todo empieza de cero ante el Tauro que es un equipo difícil", señaló Medina a Somos La Sele.

El atacante que ha jugado toda su carrera con el equipo verdolaga ha mantenido su efectividad goleadora a sus 41 años de edad. Los dos goles que marcó en el playoff ante el CAI es una muestra de ello.

"Siempre trato de cuidarme", recalcó. "No fumo, no tomo. Me gusta estar con mi familia y siempre estoy practicando remates y entrenando en mi pueblo, Pacora".

Sobre su apodo, "Bombo" indicó que fue nombrado así por su abuela cuando era joven.

"Yo antes era gordo... antes de jugar al fútbol, jugaba béisbol y era gordo. Entonces mi abuela me puso así porque decía que era redondo y me parecía al tambor", agregó en referencia al instrumento de percusión grande y redondo que utilizan las bandas de guerra en los desfiles.

Por otra parte, el jugador manifestó que actualmente está dedicado solamente al fútbol y que deben haber cambios en esa disciplina deportiva en Panamá para que se encamine por completo al profesionalismo.

"Ahora solo me dedico al fútbol", recalcó. "Antes manejaba buses y en la tarde me iba a entrenar".

El goleador verdolaga terminó la conversación con Somos La Sele, dando el siguiente mensaje: "Hay que mantenerse concentrados, aún no hemos ganado nada".