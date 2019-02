El CAI hace historia y clasifica a la siguiente ronda eliminando al Toronto

Los dirigidos por el técnico Frank Perlo, salieron con la misión de clasificar a la siguiente fase de la Liga de Campeones de Concacaf.

Con una ventaja de cuatro goles en la ida, el CAI supo aguantar el partido empatando 1-1 contra el Toronto FC.

Por parte del Toronto anotó Jordan Hamilton y lo empató Omar Browne.

Goal @CAIPanama! Omar Browne gives the away team a 4 goal advantage! #SCCL2019#TORvCAIpic.twitter.com/4t1yPhx6Iz