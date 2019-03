CAI le dijo adiós a la Liga de Campeones de Concacaf

Después de que ganó el partido de vuelta hace una semana en Panamá, y con una ventaja de 2 goles a 1, el elenco de La Chorrera llegó al Children's Mercy Park con el propósito de sacar, al menos un empate. La posibilidad de la paridad se mantuvo hasta el minuto 74 cuando Krisztian Nemeth marcó el primer gol del equipo de Kansas City.

What defensive play by Omar Córdoba denying @danielsalloi! We're still @SportingKC 0 - 0 @CAIPanama | #SCCL2019#SKCvCAIpic.twitter.com/Flo0K82y7U