Por Carlos Figueroa



Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), señaló este miércoles en Somos La Sele, que el CD Universitario debe cumplir con los salarios atrasados a varios de sus jugadores, entre ellos, Román Torres y Dámaso Pichón, sino correrían el peligro de no jugar su partido por la Fecha 2 de la LPF ante Atlético Chiriquí, programado para el domingo a las 4PM en el Proyecto Gol de Penonomé.

"Hablé con Román en la mañana y me comentó que no hay acuerdo. Había una fecha de pago y no se logró cumplir. Si se ejecuta la normativa, Universitario no debe jugar el siguiente partido hasta que se cancele",", señaló Solís, quien hizo un llamado a ir erradicando la mala costumbre de incumplir con los contratos.

Solís fue más allá y señaló que el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, todavía sigue vinculado a Universitario.

"Nosotros podemos probar de que el presidente de la Federación todavía tiene vinculación en los acuerdos. Es poco ético que el presidente de la Federación tenga participación en los acuerdos. Seguramente saldrán muchos futbolistas a decir que los acuerdos los hace con Manuel Arias. Cuando eres presidente debes de desvincularte de cualquier tema de los clubes para evitar el conflicto de intereses", puntualizó el dirigente.