Predikador se suma a los nominados panameños al Latin Grammy

Predikador se ha hecho acreedor al premio en nominaciones atrás y dejó saber que se siente muy orgulloso ya que es un trabajo de años con mucho esfuerzo y sacrificios, mencionando que no es velocidad sino resistencia.

El productor también se refiere a todos sus colegas tanto panameños e internacionales: ‘Estoy muy orgulloso de todos, el buen trabajo tiene que ser valorado, Panamá vuelve a estar en la palestra musical y eso me llena de alegría, la tecnología a avanzado y es una de las plataformas principales que esta impulsando a nuevos talentos, algo que nos hizo falta a nosotros en el pasado, entonces si eres bueno y tienes un sueño no dejes de insistir y persistir, no estas lejos de lograrlo'.

El resto de panameños nominados a estos premios son: Sech, Ivan Barrios y Ruben Blades. Y es que a pesar de que se ha iniciado una campaña ‘Sin reguetón no hay Latin Graammy', a Panamá le ha ido muy bien este año.

Nota de El Siglo