El meteórico ascenso de Sech y su triunfo internacional

Panamá o Puerto Rico? Aunque se explica anualmente, la verdadera ubicación del lugar de nacimiento del reggaetón es un debate interminable en las redes sociales, especialmente ahora que el género está recibiendo la mayor exposición en toda su historia. Pocos días antes de que Sech celebrara su pico en el número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs, habló con People CHICA y lo desglosó para los que dudaban. "Reggae en Español comenzó en Panamá, Puerto Rico lo comercializó y los dominicanos crearon sus propios [subgéneros]", explica. Sin embargo, se apresura a notar que el debate no debería ser el foco. "Al final, todos trabajamos hacia un objetivo: que lo urbano sea lo que es hoy".

Como CHICA predijo en mayo, "Otro Trago" es un favorito de verano, y Sech tiene todos los ojos en él. El cantante de 26 años es el primer panameño en encabezar la lista desde El Chombo, cuya canción de 1998 "Dame Tu Cosita" se convirtió en un éxito viral el año pasado. La alegría triunfante que siente el cantante se superpone bajo el entendimiento de que no muchos panameños han compartido esa misma felicidad. Para Sech, este momento actual de su vida es una fantasía, y expresa esa fantasía tanto musical como visualmente en su nuevo álbum Sueños., lanzado en abril. La estética y la portada del álbum están inspiradas en el Apolo 13. "Fue un sueño ir a la luna", explica, comparando su rápido éxito con la misión. “Siempre persigue tus sueños, no dejes que nadie te diga que no es posible. A veces nos rendimos justo antes de hacerlo. Tenemos que seguir luchando hasta el final. A veces también sentimos que porque tenemos cierta edad no podemos lograr algo, eso es una mentira. Nunca es demasiado tarde."

Nacido como Carlos Isaías Morales Williams, el ascenso a la fama del nativo de Río Abajo puede parecer que sucedió de la noche a la mañana, pero su conocimiento musical y su arduo trabajo lo convirtieron en la estrella urbana en ascenso que es ahora. Comenzó a cantar en el coro de su iglesia y creció en una familia de entusiastas de la música. Su madre era un pastor y cantante que lo influyó para unirse a la banda parroquial. "Toqué el piano, la batería y el bajo, pero siempre me ha encantado el urbano", dice. Citando sus influencias como pioneros del jazz, el blues, el clásico y el reggae en español como Nando Boom y El General, su sonido incorpora suficiente variedad para distinguirlo de muchos otros compositores.

Su gran canción "Miss Lonely" representa todas esas influencias y recibió reconocimiento fuera de Panamá en lugares como Colombia. La canción le otorgó un contrato con Rich Music y creó una relación de amistad y trabajo con el DJ y productor panameño Dimelo Flow. Ya popular en Panamá como productor y por sus ritmos dancehall, Sech luego hizo la transición al sonido más comercial que escuchamos hoy. “Dimelo Flow me envió 'Que Mas Pues', que era dancehall, pero lo envió en un ritmo de reggaeton. Le dije: 'Flow, no me gusta en absoluto'. Tenía mi propio flujo ”. Independientemente, Sech escuchó a su amigo y sacó la canción junto con Justin Quiles. El remix, que presenta a Lenny Tavarez, Maluma, Farruko, Nicky Jam y Dalex, ha obtenido 138 millones de visitas en YouTube.

Cualquier seguimiento importante conlleva una gran responsabilidad, y Sech lo comprende. "Desde mí, se han descubierto más artistas en [Panamá]", dice. Comprendiendo que el genero urbano en América Latina nació en el barrio, también está reclamando un espacio en la industria para Panamá. "Siento que tengo mucha responsabilidad [de representar] en ese aspecto", dice. "Creo que da mucha esperanza a la gente". Y lo hace, esto se expresa mejor en la canción de introducción a Sueños , que incluye una grabación de su colega panameño BCA que dice: "Cuando alguien como tú lo hace, todos lo hacemos . "

Como guardián, planea tomarse en serio su responsabilidad y ayudar a otros artistas en Panamá. Aunque esto es solo el comienzo de su rápido ascenso a la fama, no es una maravilla de un solo golpe, y planea dejar una marca. "Espero algún día convertirme en un ícono en la música, hacer películas y todo".