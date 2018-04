Se pondrán en marcha ligas Kiwanis de football americano y baloncesto

Relacionados Kiwanis y MEDUCA unen fuerzas en pro del baloncesto colegial

El desarrollo de las ligas de baloncesto y football americano en las categorías masculina y femenina respectivamente, toman fuerza. Tal es la aceptación del tradicional torneo, que año tras año son más los interesados en participar de la tradicional justa, dijo Juan Antonio Tejada presidente del club cívico.

Kiwanis Football League inicia con jamboree la temporada

La Liga de Football Americano Kiwanis, inicia actividades, el sábado 7 de abril, con el tradicional Jamboree en las categorias Varsity y Juvenil en la modalidad Contac Masculino, así como Flag Football Femenino Juvenil, considerado como un pequeño abre bocas de una explosiva y competitiva temporada 2018.

El Jamboree 2018, tendrá como sede el Complejo Deportivo Sports Center, ubicado en Costa del Este, con un horario delimitado de la siguiente manera (9:00 am) Flag Football Femenino Juvenil; (1:45 pm) Liga Juvenil Contac Masculino y (5:45 pm) Varsity Masculino.

La división Varsity Contac masculina tiene un total de cinco equipos, con dos rondas de todos contra todos, para una semifinal del segundo con el tercer lugar; el equipo que ocupe el primer lugar en la etapa regular, pasa automáticamente a la Gran Final, en partido de muerte súbita.

En tanto la Juvenil Masculina, son dos grupos de tres equipos, que juegan entre sí a dos rondas, con un partido inter grupo; para luego entrar en etapa de semifinal (1 vs 4 y 2 vs 3) los ganadores disputaran el partido de campeonato. La Flag Football Femenino Juvenil, está compuesta de 10 equipos, a dos rondas con el mismo sistema descrito anteriormente, para las etapas definitorias.

La Liga de Football Americano Kiwanis estará compuesta de dos etapas, primero con las categorias Varsity y Juvenil en la modalidad Contac Masculino, así como Flag Football Femenino Juvenil y posteriormente con las divisiones Micro y Mini Contac Masculino y Flag Football Femenino Mini y Varsity.

Talentos del baloncesto panameño, nacen en la Liga del Club Kiwanis de Panamá

La Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) iniciara la temporada 2018, con una clínica deportiva dirigida a entrenadores y profesores de educación física, con el objetivo de perfeccionar la enseñanza de la disciplina, actualizar los conocimientos y masificar la actividad en aquellos jóvenes de edad escolar.

El Seminario-Taller será dictado por el ex seleccionado de baloncesto Mario Butler, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico Luis “Papo” Pizarro y el ex árbitro de la NBA Ted Bernhardt.

La actividad es totalmente gratuita y tendrá lugar en el Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá, los días 6,7y 8 de abril, con una duración de 20 horas (10 en pruebas teóricas y 10 en sesiones prácticas).

La Liga de Baloncesto Kiwanis, caracterizada por integración social y fomento de valores, está dividida en dos etapas, la primera inicia el 22 de abril en las instalaciones del Instituto Sun Yat Sen (Chino Panameño) en las categorias Sub 12 (M y F), Sub 15 reservada para féminas y Sub 16 de varones.

La segunda etapa, contara con colegios oficiales y particulares en las divisiones Sub 10 (M y F), Sub 14 femenina y Sub 18 masculina. De acuerdo con los organizadores, el Ministerio de Educación (MEDUCA) es un nuevo aliado para desarrollar baloncesto en los colegios públicos, con el propósito de incrementar participación.

El programa deportivo del Club Kiwanis de Panamá mantiene expansión en centros escolares de la provincia de Colón en las divisiones (Sub 12, Sub 14 y Sub 18 masculino, con la novedad de la categoría Sub 16 femenina); también habrá incorporación de colegios de Panamá Oeste.

Adelantaron que cada categoría tendrá su respectivo partido de estrellas, para posteriormente seleccionar a los mejores talentos para representar a Panamá en un evento internacional como incentivo al desempeño de los jugadores tanto deportiva como académicamente.