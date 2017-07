Kiwanis Football League define sus finalistas en la División Juvenil

La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls y Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts en la reservada para damas y Balboa Dragons vs Brader Raiders y AIP Fighting Owls vs Kiwanis Kolts en la destinada para varones; los cuatros partidos otorgan pase directo a la final.

En la Juvenil Contac, Balboa Dragons cuenta con un dúo de corredores estelares en Charlie Morris e Ian Davis, quienes basaron un potente juego terrestre que involucraba en ocasiones al QB novato, Felipe Duboy (1) o Max Winter para combinar el ataque, sumados al aporte defensivo de Santiago Donado (6 tackles último partido) y Marcos Mendoza.

Brader Raiders presentan una baja significativa con la lesión de Rafael Borges, sin embargo tienen armas ofensivas como Marco Cohen, Roberto De Araujo y Andrés Viggiano que pueden resolver en cualquier momento. En tanto tienen una férrea defensa con Lucas Quadri (36), Luis Valdor (55) y Juan Diego Goytía líder del equipo con 6 sacks.

Por su parte, los actuales campeones AIP Fighting Owls poseen una mezcla letal para los contrarios con Miguel Boyd y José Velasco quienes cargaron al equipo durante las temporada, combinando para cerca de 1000 yardas entre ambos y más de 15 TD.

Los Kiwanis Kolts cuentan con talento individual en ambos extremos entre los que mencionamos a Brandon “BB5” Belgrave, Juan Carlos Rothery, Omar Roa, Andrés Rodríguez y Adrián Cupas. Además Felipe Tristán y Joshua Scott han sido factores importantes en varios juegos.

En la Liga Juvenil Flag Femenino las semifinales son La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls, la escuadra espartana tiene entre sus figuras a Ana Laura Hernández, Daniella Córdoba, Marie Claire Hugues, Fiorella Grisolia y Catherine Castillo, quien en su última presentación tuvo 5 catches, 146 yardas y 2 touchdown para ser la jugadora ofensiva de la semana.