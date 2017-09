Explosiva jornada en el Football Americano Kiwanis

En la categoría Mini Contac verán actividad Kiwanis Kolts vs AIP Fighting Owls y ECP Mighty Eagles vs La Salle Spartans; en Mini Flag estarán en contienda Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts, ECP Mighty Eagles vs Brader Raiders y San Agustín Unquiet Heart vs La Salle Spartans.

Los otros encuentros que cierran el fin de semana, previo a la pausa por vacaciones escolares en ECP Mighty Eagles vs Brader Raiders y La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls.

El Club Kiwanis de Panamá promueve al deporte como estilo de vida; con la aplicación de las tres “D” basadas en Determinación, Dedicación y Disciplina que sirven como herramientas para lograr los objetivos en transcurso de vida social, familiar y profesional.

En la primera fecha, las chicas del flag football femenino mini hicieron un debut con mucho entusiasmo que produjo los siguientes resultados: Las Esclavas Slaves vencieron a ECP Mighty Eagles por 25 a 0, una actuación destaca de Ximena Botello y Julia Motera.

En más historias deportivas Kiwanis Kolts supero a Brader Raiders, mientras que Black Tiger hicieron lo propio con AIP Fighting Owls por marcadores de siete a cero y seis a cero respectivamente.

En Mini Contac, destacamos los tres touchdown de Martin Roux, quien fue la bujía ofensiva en el triunfo de Brader Raider sobre Kiwanis Kolts por pizarra de 40 a 0; en tanto AIP Fighting Owls por medio de Juan Ramón Chanis con dos visitas en la zona de anotación en la victoria 38 a 0 ante ECP Mighty Eagles.

Las semifinales y finales de las tres categorías serán definidas en el mes de noviembre. La segunda etapa de la temporada cuenta con la participación de más de 20 equipos repartidos entre las 3 categorías, que suma aproximadamente 700 niños al programa deportivo de Football Americano Kiwanis.