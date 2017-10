Brader Raiders con paso arrollador en la Liga Mini Kiwanis

Felipe Riera, Andrés Riera y Martín Roux también fueron protagonistas con dos anotaciones por tierra cada uno mientras Eduardo Joly contribuyo con visita a la zona de anotación en una ofensiva basada en juego por tierra, que mantuvo ritmo de competencia avasallador con aspiraciones de obtener uno de los dos boletos para disputar el campeonato.

En tanto, Kiwanis Kolts lograron nivelar su número de victorias y derrotas tras vencer al Mighty Eagles del Colegio Panamá por pizarra de 34 a 0, mediante corridas de poder conducidas por el QB Juan Diego Zubieta que encontró en Ethan Davis, Sam Han y Leonardo Anderson los mejores aliados para obtener el triunfo.

Fue un juego que inclinó la balanza al escuadrón negro y amarillo desde el primer periodo con jugadas por tierra encabezadas por el fullback Etham Davis quien logro dos touchdown; los pases al ‘end zone’ por parte de Zubieta a los recibidores Han y Anderson fueron la diferencia.

La próxima jornada de la Liga Mini será el miércoles 11 de octubre en La Sociedad Española de Beneficencia con los partidos Mighty Eagles del Colegio Panamá vs AIP Fighting Owls y Kiwanis Kolts vs Brader Raiders.

Kiwanis Flag Mini

Los resultados de la Liga de Football Americano Flag Mini Femenina que organiza el Club Kiwanis de Panamá fueron los siguientes AIP Fighting Owls vencieron a Mighty Eagles del Colegio Panamá por 12 a 0; Las Esclavas Slaves derrotaron a Brader Raiders por 6 a 0; Black Tigers superaron a San Agustín Unquiet Heart por 7 a 0; mientras que La Salle Spartans y Kiwanis Kolts negociaron tablas.

Los próximos partidos programados serán el jueves 12 de octubre en las instalaciones del AIP con el choque Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts y el sábado 14 de octubre en el Estadio de Balboa Mighty Eagles del Colegio Panamá vs La Salle Spartans; Las Esclavas Slaves vs AIP Fighting Owls; Kiwanis Kolts vs San Agustín Unquiet Heart y Black Tigers vs Brader Raiders.