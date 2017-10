Black Tigers dirán presente en las semifinales del Flag Femenino Mini Kiwanis

Fue un juego parejo en la primera mitad, con estrategia de los equipos espaciales basada en defensa cerrada, que fue aplicada a perfección por María Victoria Vidal de las Eagles, tras intersectar pases de Benítez, para frustrar un ataque que venía en avanzada con primeras oportunidades.

En la segunda mitad, hubo ajustes por parte del cuerpo técnico de las tigresas y fluyo el talento de Daniella Benítez con pases de anotación con Daniela Rivera y Lía Campbell para sentenciar las acciones, y clasificar sin problemas a la ronda semifinal.

Las Esclavas Slaves obtuvo triunfo sobre La Salle Spartans por marcador de 6 a 0, gracias a una genialidad de la mariscal de campo Isabella Fernández, tras lograr abrir un pequeño espacio en la línea defensiva y burlar la zaga de las espartanas. En consecuencia acarician una posición en los playoff para definir los emparejamientos respectivos.

En otro partido, San Agustín Unquiet Heart y Brader Raiders negociaron un empate a cero en una temporada de ajustes, ambos equipos venían golpeados y no lucieron el mejor desempeño, probablemente por las condiciones del terreno fangoso del Estadio de Balboa.

La próxima jornada de la Liga Mini Flag Femenina será el sábado 28 de octubre en el Estadio de Balboa con los partidos: Mighty Eagles del Colegio Panamá vs Kiwanis Kolts; Esclavas Slaves vs San Agustín Unquiet Heart; Black Tigers vs La Salle Spartans y Brader Raiders vs AIP Fighting Owls.