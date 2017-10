Black Tigers mantienen su paso firme en el Flag Femenino MIni Kiwanis

Benítez logró el equilibrio del encuentro con corridas cortas apoyado de la línea ofensiva; que permitió espacio para por propia cuenta abrir la acción con anotación por tierra; ampliada con el punto extra conseguido por Lía Campbell. Luego para sentenciar el resultado completo pase de touchdown a Ana Gabriela Gutiérrez que visito la zona de anotación.

Las chicas de La Salle Spartans, comienzan con victoria su participación en la temporada sobre Brader Raider por marcador final de seis a cero; gracias a una jugada reversible que permitió a Mariangel Centella hacer un cambio de posesión del ovoide que facilitó el flujo ofensivo del elenco rojo y negro.

En tanto AIP Fighting Owls logro un cómodo triunfo sobre San Agustín Unquiet Heart por pizarra de 26 a 0, Verónica Etchelecu fue la bujía para generar jugadas que puso el ritmo de juego; que aprovecho el equipo defensivo liderado por Daniela Hincapié e Isabella Correa con par de intercepciones convertidos en anotación.

Los próximos partidos serán el sábado 7 de octubre con los topes; Black Tigers vs San Agustín; Kolts vs Spartans; Eagles vs Owls y Slaves vs Raiders.