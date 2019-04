Rompe fuego la Liga de Football Americano Kiwanis

Un total de 21 equipos tendrá actividad en la campaña 2019; divididos en (10 Flag Football Femenino Juvenil), (6 Football Contact Juvenil) y (5 Varsity Masculino). En la pasada temporada, el equipo negro y plata de Brader Raiders fueron una aplanadora para conquistar de forma invicta el título de la Liga Contact Varsity, así como la Liga Juvenil Masculina.

La acción comienza el viernes 12 de abril, con el clásico del Football Americano Colegial de la Kiwanis Football League, cuando los Braders Raiders enfrenten a primera hora (6:00pm) al AIP Fighting Owls; luego La Salle Spartans se mide a Kiwanis Kolts.

Los encuentros de primera fecha en la Liga Flag Femenino Juvenil será el sabado13 de abril, con los siguientes encuentros: (Kiwanis Kolts vs AIP Fighting Owls), (Balboa Dragons vs Cross Roads), (La Salle Spartans vs Brader Raiders), (Las Esclavas Slaves vs Doggies) y (CEP Eagles vs Black Tigers).

Las chicas espartanas son las actuales monarcas de la categoría, que buscan repetir la hazaña debido a que en la plantilla repiten nombres como Daniella Córdoba, María Claire Hugues, María José Tapia y Emmily Petterson, figuras claves del título del equipo lasallista la temporada pasada.

La división juvenil masculina contact, rompe acción el sábado 27 de abril con tres partidos: La Salle Spartans vs Balboa Dragons; Brader Raiders vs CEP Eagles; AIP Fighting Owls vs Kiwanis Kolts.

Existe una convocatoria de 852 jóvenes aproximadamente en las divisiones antes descritas para la segunda etapa de la liga, para registrar una cifra superior de 1500 participantes en toda la temporada 2019. Los comentaristas deportivos de la cadena Fox Sports México Valeria Marín y Ricardo García fueron los invitados especiales de la ronda inaugural.