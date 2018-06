Raiders a la final de la Varsity. Listas semifinales de Contac y Flag Juvenil

Las semifinales en la Liga Flag Femenino, quedaron con los emparejamientos entre Kiwanis Kolts vs La Salle Spartans y AIP Fighting Owls y vs Black Tigers. En tanto en la división Juvenil Contact las llaves son AIP Fighting Owls vs Mighty Eagles del Colegio de Panamá y Brader Raiders vs Kiwanis Kolts.

Flag Football Juvenil

En la última jornada, las chicas Kiwanis Kolts vencieron a Crossroads Christian Acadamy por marcador de 28 a 0; gracias al complemento ideal de las jugadoras Allison Hall, Andrea Rodríguez, Ana Gaitán, Valerie Castillero e Ivanna Barría, quienes en toda la campaña no permitieron puntos en contra.

En otros resultados, AIP Fighting Owls y Mighty Eagles del Colegio de Panamá, al igual que Brader Raiders y Balboa Dragons empataron a cero. También destacamos a la recibidora María José Tapia, como bujía ofensiva de La Salle Spartans en la vitoria sobre San Agustín Unquiet Heart por 13 a 0; mismo marcador que registro el triunfo de Black Tigers sobre Las Esclavas Slaves.

Contact Masculino Juvenil

Los Brader Raiders por medio del juego terrestre a través de Marcos Cohen fue suficiente para imponer ritmo de juego que brindo triunfo sobre Kiwanis Kolts por marcador de 14 a 0. Así mismo los AIP Fighting Owls ratificaron dominio en la categoría al superar a Mighty Eagles del Colegio de Panamá por 29 a 0.

La cómoda victoria pone como favoritos a los búhos peleadores para conquistar el campeonato, pese a aplicar rotación de jugadores poco habituales, la gran demostración de Ernesto Humbert al convertir tres TD, complementado por Juan Carlos Hincapié y Juan Manuel Luna, es una garantía.

Un safety de Ian De León permitió a Balboa Dragons lograr triunfo a La Salle Spartans por pizarra de 2 a 0; destacamos actuaciones de Ryan De Gracia, Luis Fernando Plata y del QB Gabriel Archer que terminaron con garra y honor un partido que estaba para cualquiera.

Varsity Contac Masculino

El escuadrón negro y plata, logro nuevamente de forma invicta clasificar a la final de la división Varsity Contact Masculino tras vencer al AIP Fighting Owls por marcador de 27 a 7 en el denominado clásico del Football Americano panameño.

Ricardo Achurra en un corrida de 16 yardas puso arriba al AIP, para por primera vez los Brader Raiders tener adversidad en marcador, pudo recuperarse mediante juego terrestre de Rafael Borges para terminar empatados en la primera mitad, sin embargo hubo ajustes que permitió a Adrián Roux sumar las yardas necesarias para obtener la sexta victoria consecutiva de la campaña.

Los La Salle Spartans contaron con Julio Ow Young, líder y principal arma ofensiva para lograr triunfo sobre Balboa Dragons por 28 a 7 con dos visitas a la zona de anotación de Bruno Tamburelli y otro de Víctor Falcón, mediante juego terrestre que permite tener esperanzas de clasificar a los playoffs.