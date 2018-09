Owls y Raiders dominan en jornada Mini Contac Kiwanis Football League

Los búhos peleadores de la Academia Interamericana de Panamá, dirigidos por Raúl Del Valle, marcaron territorio con victoria sobre ECP Mighty Eagles por marcador de 35 a 0, con gran actuación de Juan Ramón Achurra (2 touchdowns y un gol de campo), así como Diego Gamecho y Guillermo Maduro con visitas a la zona de anotación.

En tanto, el escuadrón negro y plata mandaron un claro mensaje en las aspiraciones para conquistar la división reservada para niños entre 10 a 12 años, con un contundente triunfo 52 a 0 sobre el debutante Black Tigers. Todo comenzó con la destreza de Iñaki Goytia, quien fue la bujía ofensiva que carburo el ataque corsario con TDs, también contribuyeron con respectivas anotaciones Mario Alvarado, Daniel Alvarado, Francisco de Sousa y Nicolás Paz Rodríguez.

La Salle Spartans venció ajustadamente a Kiwanis Kolts por 8 a 6, guiados por QB Iancarlo Falcón que artículo la estrategia junto a Elías Simmons, Diego García y Jacob Stanly la fórmula para salir airosos; por el equipo negro y amarillo sobresalieron Leonardo Anderson y Aníbal Salas.

Los proximos partidos será (viernes 28 de septiembre) desde las seis de la tarde con los desafíos entre La Salle Spartan vs AIP Fighting Owls; ECP Mighty Eagles vs Brader Raiders y Black Tigers vs Balboa Dragons.

Raiders pegan en Mini Flag; mientras que Black Tigers y Panthers lo hacen en Flag Varsity

Leire Lasa y Alessandra Hincapié pudieron combinarse con la mariscal de campo Claudia Medina para regresar de un marcador adverso en la victoria de Brader Raiders 12 a 0 sobre ECP Mighty Eagles, cuyas figuras fueron QB Lucia Garroni (TD) e Isabel Del Peral con dos intercepciones.

Los otros resultados fueron empates a cero; La Salle Spartans-Black Tigers y Kiwanis Kolts-AIP Fighting Owls. La próxima jornada de la Mini Flag Femenino (sábado 29 de septiembre) inicia a las tres de la tarde con los choques AIP Fighting Owls vs La Salle Spartans; Black Tigers vs ECP Mighty Eagles y Brader Raidres vs Balboa Dragons.

En la división Flag Varsity Femenina los equipos Black Tigers y Panthers del Instituto Atenea lograron sendas victorias sobre Kiwanis Kolts y La Salle Spartans respectivamente por marcador de seis a cero; sin embargo hubo empate a cero en el tope disputado por Las Esclavas Slaves y Balboa Dragons.

La combinación perfecta entre Mickeylis Rodríguez y Crystell Lloyd resultó efectiva para lograr la primera salida airosa de las chicas tigresas, igualmente Andrea Guerra aplicó los fundamentos de juego para guiar a las debutantes panteras que comienza con paso firme la temporada.

La próxima jornada tendrá los siguientes partidos: Owls vs Raiders (jueves 27 de septiembre); AIP Fighting Owls vs La Esclavas Slaves; Panthers del Instituto Atenea vs Balboa Dragons; Brader Raiders vs Kiwanis Kolts y La Salle Spartans vs Black Tigers (sábado 29 de septiembre).