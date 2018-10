Panthers no ceden terreno en Flag Varsity Kiwanis

La quarterback María Guadalupe Saavedra lució enorme con pases completos a sus recibidoras Andrea Guerra y Laura Chu quien al final de cuentas resolvió en la zona de anotación para registrar touchdown en el partido que vencieron a Kiwanis Kolts por marcador de seis a cero.

Las Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá (A.I.P.) mantienen agresivo ritmo de competencia tras vencer a La Salle Spartans por pizarra de siete a cero, con destacada actuación de Verónica Etchelecu, convertida en la bujía ofensiva para obtener la tercera victoria de la temporada.

Crystel Lloyd y Emely Tuñón se combinaron de manera espectacular para ser la fórmula utilizada por la mariscal de campo Zulay Chávez en jugadas terrestres en el triunfo de Black Tigers sobre Balboa Dragons por 13 a 6, la anotación del conjunto draconiano fue por intermedio de la running back Andrea García De Paredes. En otro resultado Brader Raiders derrotaron a Las Esclavas Slaves por seis a cero.

Mini Flag Femenino

Karla Rojas con seguidillas de pases por aire a Mariana Tabares y Diana Siblez convirtieron un ataque de La Salle Spartans más efectivo que sus contrarias Brader Raiders para superarlas por la mínima diferencia de 13 a 12. En los otros partidos Balboa Dragos y ECP Mighty Eagles empataron a seis; mientras que Black Tigers vencieron a Kiwanis Kolts por siete a cero.

Los proximos partidos serán (sábado 20 de octubre) desde las tres de la tarde con los desafíos entre Kiwanis Kolts (1-1-1) vs ECP Mighty Eagles (1-1-1); AIP Fighting Owls (0-2-1) vs Balboa Dragons (0-1-2) y Black Tigers (2-1-1) vs Brader Raiders (2-0-2).

Triple empate en Mini Contact Masculino

Un triple empate en el segundo lugar entre los Kiwanis Kolts, Balboa Dragons y La Salle Spartans fue registrado al término de la jornada de la división Mini Contact Masculino, pese al descanso del AIP Fighting Owls que mantiene condición de invicto en cuatro salidas.

Acarreos de poder por parte de Andrés Ascencio con dos visitas a la zona de anotación, acompañado de Juan José Dutary, José Raúl Del Castillo y del mariscal de campo Fernando Rothery dieron triunfo a ECP Mighty Eagles sobre Black Tiger por marcador final de 31 a 0.

Una fecha que imperaron los empates, el duelo Kiwanis Kolts y Brader Raiders termino igualado a 24 puntos; mientras que La Salle Spartans y Balboa Dragons concluyó por pizarra nivelada a ocho para ambos equipos.

Los proximos partidos serán (martes 16 de octubre) desde las seis de la tarde con los desafíos entre Balboa Dragons (2-1-1) vs Kiwanis Kolts (2-1-1); Black Tigers (0-0-5) vs La Salle Spartans (2-1-1) y Brader Raiders (1-2-1) vs AIP Fighting Owls (4-0-0).