Panthers dan el salto a los playoffs del Flag Varsity Kiwanis

La mariscal de campo María Guadalupe Saavedra es la figura destacable del conjunto pantera, que tienen como objetivo principal coronarse en los primeros lugares de la competición femenina que reúne a las mejores exponentes del Flag Football en Panamá.

Ana Victoria Uribe, con dos visitas a la zona de anotación, volvió a presentar la tarjeta de juego alegre y agresivo, característico en temporadas anteriores para convertirse en la bujía ofensiva del La Salle Spartans para vencer a Las Esclavas Slaves por 13 a 0.

La QB Ana Patricia Vincensini pudo concretar jugada con Ana Cristina Scigliani para convertir touch down que marcó la diferencia en un partido extremadamente defensivo para lograr triunfo sobre Black Tiger por pizarra de seis a cero.

En tanto, las dirigidas por Jennifer Reyes aplicaron acarreos de poder por parte Natalia Young y Pamela Picota, quienlogro tres TDs fueron la clave del éxito de Kiwanis Kolts sobre Balboa Dragons por 24 a 0.

La próxima jornada (sábado 27 de octubre) tendrá los siguientes partidos, desde las dos de la tarde: Las Esclavas Slaves vs Black Tigers; Brader Raiders vs Panthers del Instituto Atenea; La Salle Spartans vs Balboa Dragons y Kiwanis Kolts vs AIP Fighting Owls.

Categoría Mini Flag

La intrépida mariscal de campo Alejandra Ramos, supo manejar los tiempos de juego para capitalizar el ataque ofensivo de Kiwanis Kolts con doble anotación tanto por tierra como por aire, con la linebaker Noemí Hall en la victoria sobre las Mighty Eagles del Colegio Panamá por 12 a 0.

La combinación de la QB Daniela Hincapie y la recibidora Mariana Figueroa fue la clave del éxito en el triunfo de las chicas AIP Fighting Owls ante Balboa Dragons por pizarra de 7 a 0. Y en el último partido se registró empate a cero entre Black Tigers y Brader Raiders.

La siguiente fecha (sábado 27 de octubre) tendrá los siguientes partidos, desde las tres de la tarde: Balboa Dragons vs Kiwanis Kolts; Brader Raiders vs AIP Fighting Owls; La Salle Spartans vs Mighty Eagles del Colegio Panamá.