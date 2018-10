Panthers y Owls líderes invictos en la Kiwanis Football League

Flag Varsity Femenino

Una destacada actuación de la mariscal de campo Andrea Guerra, logro completar pase con la recibidora Laura Chu para convertir la única anotación para la tercera victoria consecutiva de las panteras sobre Las Esclavas Slaves (0-2) por marcador de seis a cero.

La combinación de la QB Juliette Cole con Lauren Dowell, complementado por la velocidad de Sabina Pereira fue suficiente para AIP Fighting Owls (2-0) en el triunfo nueve a cero ante Black Tigers(2-1), que no lucieron bien en los snap o saques ofensivos que permitieron pérdidas de balón, que costaron el resultado.

En un reñido partido, La Salle Spartans (1-2) superó a Kiwanis Kolts (1-2) por pizarra de seis a cero, luego que Ana Laura Hernández tuviera una precisión efectiva a las manos de Catherine Castillo para visitar la zona de anotación, para obtener la primera victoria de la temporada.

Los proximos partidos serán (viernes 13 de octubre) desde las dos de la tarde con los desafíos entre Balboa Dragons vs Black Tigers; Brader Raiders vs Las Esclavas Slaves; La Salle Spartan vs AIP Fighting Owls y Kiwanis Kolts vs Panthers del Instituto Atenea.

Mini Contact Masculino

Los búhos peleadores de la Academia Interamericana de Panamá, dirigidos por Raúl Del Valle, marcaron otras vez territorio con victoria sobre Black Tigers por marcador de 56 a 0, con gran actuación del tridente magnético de Juan Ramón Achurra, Juan Diego Castro y Ricardo Arias quienes anotaron 2TD cada uno, así como Diego Gamecho, con una contribución ofensiva.

El running back Ángel Chamorro destacó con acarreos hasta de 80 yardas para destacar en el triunfo de Kiwanis Kolts sobre ECP Mighty Eagles por 12 a 6. El equipo defensivo del elenco negro y amarillo impidió en todo momento el avance a la zona de anotación, con la única variable en la figura de Andrés Ascencio con la anotación águila.

Balboa Dragons aplicó fundamentos de juego defensivos derribando al suelo a sus contrarios, desvió de los pases que pretendían ejecutar alguna acción ofensiva el equipo Brader Raiders para obtener triunfo por 12 a 6; Alejandro Espinoza fue la figura por parte de la escuadra draconiana.

Los proximos partidos serán (viernes 12 de octubre) desde las seis de la tarde con los desafíos entre Kiwanis Kolts (1-0-1) vs Brader Raiders (1-1-1); La Salle Spartans (1-0-1) vs Balboa Dragons (2-0) y ECP Mighty Eagles (0-1-2) vs Black Tigers (0-3).

Mini Flag Femenino

En otros encuentros, La Salle Spartans superaron a Balboa Dragons por 19 a 6, con una sobresaliente participación de Mariana Tabares, quien convirtió tres touchdowns para ser la figura del partido. Black Tigers venció a AIP Fighting Owls por 7 a 6, una mínima diferencia que fue capitalizada mediante punto extra obtenido por María Vallarino. En tanto Kiwanis Kolts derroto a Brader Raiders por seis a cero.

Los proximos partidos serán (viernes 13 de octubre) desde las tres de la tarde con los desafíos entre Black Tigers (1-1-1) vs Kiwanis Kolts (1-1); Brader Raiders (2-1) vs La Salle Spartans (1-2) y Balboa Dragons (0-2) vs ECP Mighty Eagles (1-0-1).