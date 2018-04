Mario Butler y árbitro estadounidense imparten seminario a instructores

El Seminario-Taller fue dictado por el ex seleccionado de baloncesto panameño Mario Butler, el catedrático universitario y ex integrante del equipo de Puerto Rico Luis “Papo” Pizarro y el ex árbitro de la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos (NBA) Ted Bernhardt.

La actividad, totalmente gratuita y tuvo lugar en el Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá, con una duración de 20 horas (10 en pruebas teóricas y 10 en sesiones prácticas).

La Liga de Baloncesto Kiwanis, caracterizada por integración social y fomento de valores, está dividida en dos etapas, la primera inicia el 22 de abril en las instalaciones del Instituto Sun Yat Sen (Chino Panameño) en las categorias Sub 12 (M y F), Sub 15 reservada para féminas y Sub 16 de varones.

"Nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes, que sueñan hacer lo que nosotros disfrutamos durante muchos años", señalo Butler. También agregó que actualmente el baloncesto nacional requiere de ayuda urgente, por tal motivo ofrecemos nuestros servicios para mejorarlo.

"Hago clínicas a diario en Puerto Rico, y siempre pasa por mi mente un niño panameño, por eso estoy aquí, porque si lo hago allá, lo tengo que hacer aquí", agregó el ex deportista.

El aporte de conocimientos en el Seminario Taller “Técnicas para el perfeccionamiento de la enseñanza aprendizaje del Baloncesto en niveles escolares”, dirigido a instructores, jugadores y coaches de la Liga Baloncesto Kiwanis de Panamá.