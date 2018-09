Ligas de Baloncesto y Football Americano Kiwanis iniciarán segunda etapa

Con jamboree inicia Kiwanis Football League

La Liga de Football Americano Kiwanis, inicia actividades, el sábado 15 de septiembre, con el tradicional Jamboree en las categorias Micro (8 a 10 años) y Mini (10 a 12 años) en la modalidad Contac Masculino, así como Flag Football Femenino Mini (10 a 12 años) y Varsity (15 a 18 años), considerado como un pequeño abre bocas de una explosiva y competitiva temporada 2018.

El Jamboree 2018, tendrá como sede el Complejo Deportivo Sports Center, ubicado en Costa del Este, con un horario delimitado de la siguiente manera (12:00 md) Flag Football Femenino Mini y Varsity; (2:45 pm) Liga Mini Contac Masculino y (6:00 pm) Micro Masculino.

Copa Airlines Field en Costa del Este Sport Center

Copa Airlines se complace en anunciar que será patrocinante de la cancha de softball y football americano Costa del Este Sport Center, ubicada en Ciudad de Panamá. A partir de ahora este espacio deportivo, que será el escenario de competiciones nacionales e internacionales, llevará el nombre de Copa Airlines Field.

Con este patrocinio, Copa Airlines ratifica su compromiso con la promoción del deporte y el desarrollo del talento local e internacional, brindando un espacio de Clase Mundial para la práctica de estos y otros deportes.

Baloncesto Kiwanis, semillero de campeones

La segunda etapa del torneo intercolegial, inicia en el gimnasio de la Academia Interamericana de Panamá (domingo 16 de septiembre) con representaciones de los distritos de Panamá y San Miguelito, mientras que (lunes 17 de septiembre) comienza la actividad en la provincia de Colón.

Los chicos colonenses se medirán localmente con la participación de 6 equipos en la categoría U18M y seis en la U16M, en tanto la rama femenina de la U18 tendrá acción en el torneo con las escuelas de la provincia de Panamá.

La división U10F contará con ocho equipos, entre ellos 2 colegios oficiales, como el Centro Educativo Ricardo Miró y la Escuela María Ossa de Amador, además de los tradicionales AIP, San Agustín, Alberto Einstein, Colegio Javier, El Colegio de Panamá y Academia Hebrea.

En la categoría U10M, contará con 14 representaciones estudiantiles, entre ellos el actual campeón Instituto Justo Arosemena, así como Alberto Einstein, Academia Interamericana de Panamá, Colegio Brader, la Academia Hebrea y María Ossa de Amador de Parque Lefevre (Colegio Oficial).

La categoría pasarela (U14M) tendrá 16 equipos participantes, destacando la presencia del Instituto Alfredo Cantón de San Miguelito, que retorna a la actividad deportiva, así como IJA, AIP, Episcopal San Cristóbal, el Colegio Brader y el Colegio de La Salle.

La U18M traerá consigo 24 representativos estudiantiles, entre ellos 6 escuelas públicas, a mencionar el Instituto Nacional de Panamá, el Colegio Artes y Oficios, el Instituto América, el Comercial Panamá, el Comercial Bolívar y el Colegio José Antonio Remón Cantera. Todos estarán en el grupo A.

En la segunda etapa de la temporada 2018 del baloncesto, incluirá un representativo de Olimpiadas Especiales, con el fin de buscar la inclusión en los programas deportivos que organiza el Club Kiwanis de Panamá.

Los equipos serán designados en 4 grupos de 6 equipos cada uno, para clasificar los 2 mejores a la fase de cuartos de final, saldrán cuatro semifinalistas y los ganadores avanzarán a la final.

Las chicas U18 tendrán 9 equipos como el Instituto Enrico Fermi, Academia Interamericana de Panamá AIP, además la incorporación del Colegio Abel Bravo y el Instituto Benigno Jiménez Garay de Colón. Se jugará en modalidad de todas vs todas, a una vuelta, las cuatro mejores se cruzarán en las semifinales (1ero vs 4to y 2do vs 3ero). Las ganadoras avanzan a la final.