Intercolegial Kiwanis de Baloncesto toma fuerza

La Liga de Baloncesto Intercolegial que organiza el Club Kiwanis, inicio el primer semestre del torneo deportivo con la participación de escuelas de los distritos de Panamá y San Miguelito, compuesta por más de 45 equipos inscritos en 4 categorías, divididos en Sub 12 en ambas ramas, Sub 15 femenina y la Sub 16 masculina.