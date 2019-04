Intensa Jornada Inaugural en el Football Americano Kiwanis

Raiders y Kolts pegan primero

Los actuales monarcas de la división Varsity Contact, Brader Raiders, guiados por el mariscal de campo Adrián Roux, mantiene condición de equipo sólido con excelente ritmo de juego para consolidar condición de equipo a vencer para lograr victoria sobre AIP Fighting Owls por marcador final de 22 a 0, en el denominado clásico del football americano colegial de la KFL.

Roux lucio grande para el triunfo del elenco negro y plata, con dos touchdown y un gol de campo para sumar 25 victorias seguidas, respaldado por Felipe Tristán y Ricardo Pascual quienes contribuyeron con explosiva y productiva actuación en el juego aéreo.

En tanto, Kiwanis Kolts mandan un claro mensaje en ser contendiente al título, tras lograr dominar el esquema de opciones múltiples implantado por el coach Fernando Franco, mediante la combinación ofensiva de Mateo Scott y Brandon Belgrave, quienes cerraron toda posibilidad adversa para lograr triunfo sobre la tropa de La Salle Spartans por 13 a 0.

Owls, Black Tiger, Raiders y Slaves logran victorias

Brader Raiders manejo un partido intenso, caracterizado por la férrea defensa y superaron por la mínima (6 a 0) a las actuales campeonas de la Liga Juvenil de Flag Football Femenino, La Salle Spartans, gracias a una genialidad de la QB Ana Patricia Vicensini que completo pase con Ana Cristina De Araujo.

Las chicas AIP Fighting Owls marcaron territorio en la victoria 19 a 7 sobre Kiwanis Kolts, con gran actuación de Juliet Cole, quien sirvió de referente al ataque ofensivo con sendas jugadas complementadas con Natalie Probts, Daniela Hincapié, Andrea Rodríguez, Verónica y Carolina Etchelecu.

Las Esclavas Slaves gano 21 a 0 a las debutantes del Colegio Bilingüe San Antonio para iniciar con paso firme, con gran ejecución de Anna Sofía Beitia, María Teresa Calvo, Isabella Fernández y Natalia Rettally. En tanto Black Tigers supero a las Mighty Eagles del Colegio de Panamá por seis a cero; con un largo pase de Ana Gutiérrez a Thaymiluz Santos.

Brader, Kolts y Owls pintan de blanco a sus rivales

El mariscal de campo, Daniel Méndez tuvo una tarde de ensueño para engranar perfecto juego de piezas ofensivas con Eduardo Joly y Camilo Gómez, quienes sin inconvenientes completo sendas estrategias; pese a las dos intercepciones realizadas por Balboa Dragons, en una victoria por 24 a 0.

Joshua Scott se convirtió en el arma letal de los Kiwanis Kolts, para ser elemento desequilibrador con más de 100 yardas de recorrido; y la agresividad del fullback Patrick Rivas en el triunfo sobre Mighty Eagles del Colegio de Panamá por pizarra de 32 a 0.

Eduardo Serdio estuvo consistente en la zona de anotación para ser líder, que permitió al QB Osvaldo Heilbron tener otras opciones para desplegar el juego aéreo y terrestre capitalizado a la perfección por Roberto Chinchilla, Carlos Fábrega y Juan Bautista Arias en el triunfo del AIP Fighting Owls sobre La Salle Spartans 44 a 0.

Los proximos partidos (Varsity Contact Masculino) serán el viernes 26 de abril, con los topes entre Balboa Drangons vs Brader Raiders y AIP Fighting Owls vs La Salle Spartans.

La siguiente fecha del calendario (sábado 27 de abril) en la Liga de Flag Femenino, Categoría Juvenil; destacan los encuentros Kolts vs Dragons, Owls vs Black Tigers, Colegio Bilingüe vs Eagles, Raiders vs Slaves y Crossroads Christian Acadamy vs Spartans.