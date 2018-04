Gran inauguración del baloncesto Kiwanis

Relacionados Se pondrán en marcha ligas Kiwanis de football americano y baloncesto

La actividad comienza que marca la primera etapa del programa deportivo de baloncesto del Club Kiwanis, inicia desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm, en total serán 1,300 jugadores en edad escolar entre los 8 y 18 años de edad, que entrarán en acción en categorias desde U10 hasta U18.

Entre los partidos programados destacamos AIP vs Academia Hebrea de Panamá (U12 F), Colegio Agustiniano Nuestra Señora Del Buen Consejo Chitré-Herrera vs Academia Hebrea de Panamá (U15 F), AIP vs Colegio Real De Panamá (U12 M), AIP vs Colegio Real De Panamá (U16 M) e Instituto Panamericano vs El Colegio de Panamá (U16 M).

El Club Kiwanis de Panamá tiene programado un torneo internacional de baloncesto juvenil con países de la región, con el objetivo de establecer contactos con instituciones universitarias locales y foráneas interesadas en el talento de los atletas, que a través de las actividades deportivas son rescatados del ocio y la delincuencia.

Previo a la temporada de baloncesto estudiantil, hubo capacitaciones a los entrenadores en el deporte del baloncesto para ayudarlos a mejorar sus conocimientos deportivos con expertos nacionales o extranjeros. Cabe destacar que participar en ligas organizadas brinda a los jóvenes talentos la oportunidad de formar una vida en valores y superación constante.