Exitoso Jamboree del Football Americano Kiwanis

Gran espíritu de competencia fue demostrado por los conjuntos participantes, que tienen como objetivo consagrase monarcas absolutos en sus respectivas categorias, además brindar espectáculo para deleite de la fanaticada que respalda cada jornada.

De acuerdo con los organizadores del club civico, un total de 21 equipos tuvieron acción en el Jamboree 2018; divididos en (10 Flag Football Femenino Juvenil), (6 Football Contact Juvenil) y (5 Varsity Masculino). También registraron la misma cantidad de juegos, solo con un periodo de duración.

El evento deportivo reunió alrededor de unos 500 jugadores, entre féminas y varones, para evaluar el nivel de cada jugador, con la finalidad de aplicar las estrategias de juego que serán implementadas durante la temporada.

En la pasada temporada 2017, las chicas del AIP Fighting Owls, conquistaron el certamen de Flag Football, lideradas por Lauren Dowell quien jugo las posiciones de wide receiver, quarterback y fullback con grandes aportes ofensivos.

En tanto, los Kiwanis Kolts con una base sólida de jugadores cerraron de manera exitosa para consagrase campeones en la división Juvenil Contact, cuya carta de presentación fue el arrasador juego terrestre demostrado en toda la campaña.

Los Brader Raiders fueron una aplanadora para conquistar de forma invicta el título de la Liga Contact Varsity. El quarterback Adrián "Guns 'R Us" Roux tuvo otra actuación dominante, tras aplicar la fórmula que dio muy buenos resultados en el juego terrestre y aéreo, con números que implantaron nueva marca para la liga con 1889 yardas de ofensiva total, (1550 passing y 339 rushing) y 30 total TD (24 passing y 6 rushing).

El fin de semana próximo están programados los partidos de primera fecha; en la Liga Flag Femenino Juvenil (Dragons vs Crossroads), (Kolts vs Owls), (Spartans vs Raiders), (Slaves vs Unquiet Heart) y (Eagles vs Black Tigers). En la Liga Contact Juvenil (Eagles vs Kolts) y (Dragons vs Raiders) mientras que en la Liga Varsity Masculina (Spartans vs Owls) y (Raiders vs Dragons).