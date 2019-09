Calibran fuerzas y estrategias en Jamboree del Football Americano Kiwanis

Un gran espíritu de competencia mostraron en la cancha del COPA Airlines Filed de Costa del Este Sports Center, en la batalla de equipos entre sí y brindar espectáculo deportivo para el deleite de la fanaticada que respaldó, a cada una de las representaciones que tomaron acción.

De acuerdo con los comisionados Ramón Chanis y Eric Ordoñez, la Liga de Football Americano que organiza el Club Kiwanis de Panamá, tal parece muestra un nivel parejo, en que ningún equipo quiere quedarse fuera de la pelea y todos trabajan semana tras semana para quedarse con los máximos honores.

Liga Mini estará en las dos ramas

La competición promete dar un espectáculo sin precedentes y lleno de grandes jugadas en ambas divisiones; los organizadores aseguran que hubo un trabajo anticipado para brindar una experiencia única, y sobre todo un buen espectáculo al público que asistirá cada semana al estadio.

La acción de la división Mini Masculina Contact será (viernes 20 de septiembre) con inicio de acciones a las seis de la tarde con los siguientes cotejos: Owls vs Kolts; Dragons vs Raiders; Eagles vs Spartans. En tanto, la primera jornada en la categoría Flag Mini Femenino, está programada para (sábado 21 de septiembre) desde las una de la tarde con los topes entre: Eagles vs Owls; Spartans vs Dragons y Raiders vs Kots.

Liga Micro basada en valores

La jornada inaugural de la liga Micro será (jueves 19 de septiembre) para iniciar a las seis de la tarde con los partidos programados entre: Raiders vs Eagles; Dragons vs Kolts; Spartans vs Owls, importante destacar que cada equipo tiene plasmado en la espada un valor humano, que exalta el civismo y la moralidad.

La iniciativa demuestra que lo más importante no es ganar, sino compartir. La división está reservada para niños entre 8 a 10 años, cuya etapa es recreativa y formativa en la práctica del deporte en un ambiente de armonía, paz y amistad a todos los presentes.

Liga Flag Femenino Varsity promete espectáculo

Un total de ocho equipos formaran parte de la campaña 2019 de la Liga Varsity de Flag Football Femenino, la fecha inicial tiene programados para el sábado 21 de septiembre los siguientes enfrentamientos: Brader Raiders vs Kiwanis Kolts; Colegio Real vs Black Tigers; Balboa Dragons vs AIP Fighting Owls; Las Esclavas Brave Heart vs La Salle Spartans.

El equipo Black Tigers fue la última representación ganadora del certamen, marcaron el desequilibro de las contrarias, cristalizado mediante pase en corto de Mickeylis Rodríguez capturado por Taymiluz Santos con un spring de 60 yardas para lograr el único touchdown del partido para vencer a las espartanas por seis a cero.

La Liga de Football Americano Kiwanis es la única fuera de los Estados Unidos que cuenta con más de 100 coaches certificados por USA FOOTBALL, bajo el aval de la NFL, ente regulador del deporte a nivel Juvenil en Estados Unidos.