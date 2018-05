Brader Raiders firme candidato en Varsity Kiwanis

El QB Adrián "Guns R' Us" Roux, quien no conoce la derrota en estas lides, luce como una leyenda de la categoría para extender marca de pases completos en touch down, y superar nuevamente las cien yardas, apoyado del buen desempeño de los equipos especiales.

El equipo negro y plata, puso la pauta para tomar el control de todas las acciones tanto por aire como en tierra complementado idealmente con Roberto Vallarino, Rafael Borges y Mikel Sánchez. Los espartanos no contaron con Julio Ow Young, reemplazado por Víctor Falcón como mariscal de campo.

En tanto, la representación del AIP Fighting Owls pudo remontar marcador adverso para vencer a Kiwanis Kolts por 21 a 7, con gran labor de la línea defensiva que permitió al QB Raúl Delvalle tener juego libre capitalizado por José Ramón García de Paredes, Ricardo Achurra, José Velasco y Eduardo Jones.

Los Kolts comenzaron intimidantes con oportuna intersección de Ricardo Dutary, que luego fue traducida en anotación de Brandon "BB5" Belgrave, con una corrida de 30 yardas. La presentación de los Owls, fue ajustada a las oportunidades que brindo la línea ofensiva para obtener victoria que prácticamente sella su pases a playoffs.

Las chicas Kiwanis Kolts dominan división Flag

La categoría Flag Football Femenino, pronto tendrá las protagonistas de los partidos en ronda semifinal, en doble jornada los equipos Kiwanis Kolts y AIP Fighting Owls lograron sendas victorias para tener los boletos que permitan adquirir el campeonato de la temporada 2018.

Kolts venció a Brader Raiders (6-0) y San Agustín Unquiet Heart (8-0), en tanto Owls supero a CCA Eagles (31-0) y Las Esclavas Slaves (13-0) respectivamente. En otros resultados Black Tigers y Balboa Dragons terminaron en tablas (0-0), Brader Raiders sobre CCA Eagles (34-0); Mighty Eagles dividieron con triunfo sobre Las Esclavas Slaves (18-0) y derrota ante La Salle Spartans (20-0).

Fighting Owls comanda la categoría Juvenil Masculina

Los Owls pese a brindarrotación de jugadores mantienen dominio ante sus rivales, con magistral desempeño del QB Osvaldo Heilbron en el triunfo sobre La Salle Spartans por 38 a 0. Cabe destacar que por segunda vez en la temporada que los Búhos Peleadores no permiten puntos en el marcador.

En otros partidos; Kiwanis Kolts vencieron a ECP Mighty Eagles (30 a 0) y Braders Raiders a Balboa Dragons (38 a 0).