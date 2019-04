Baloncesto colegial del Club Kiwanis de Panamá entra en acción

El programa deportivo del Club Kiwanis de Panamá mantiene expansión en centros escolares de la provincia de Colón en las divisiones (Sub 12, Sub 14 y Sub 18 masculino, con la novedad de la categoría Sub 16 femenina); también habrá incorporación de colegios de Panamá Oeste.

Adelantaron que cada categoría tendrá su respectivo partido de estrellas, para posteriormente seleccionar a los mejores talentos para representar a Panamá en un evento internacional como incentivo al desempeño de los jugadores tanto deportiva como académicamente.