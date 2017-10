Roberto Chen aprecia que el Árabe confió en él durante tiempos difíciles

R/. “Si gracias a Dios se logró el objetivo, hace cuatro años lo tuvimos muy cerca pero se nos escapó el sueño. Esta vez lo teníamos en nuestras manos, antes del partido con Costa Rica fuimos goleados después de ello muchos no veían el pase directo pero el grupo nunca dudó; yo a pesar de estar lesionado siempre estuve en contacto con ellos y se veían muy tranquilos y seguros. Dependíamos de otros resultados y fue como una película porque todos los resultados se dieron y eso va a quedar para la historia.”

-Pasaste momentos difíciles producto de varias lesiones y te costó volver a tu nivel, pero lo has logrado en el Árabe Unido. ¿Cómo crees que ha influido el equipo y el cuerpo técnico en ese resurgir?

R/. “Si los últimos años fueron muy duros y no había conseguido la continuidad que todo jugador necesita para seguir creciendo. Mi llegada al Árabe me cae como anillo al dedo, ya que llego a un equipo ganador, exigente y donde la competencia es sana pero es bueno. Yo siempre voy a estar muy agradecido ya que confiaron en mi cuando muchos otros no lo hicieron por el tema de las lesiones y la falta de continuidad, eso siempre va a estar en mi corazón. También debo agradecerle al profesor ‘Jeringa’ y a el profesor Freddy que nunca dudaron de mi desde el día que llegue. Me costó un poco al inicio por la falta de juegos pero con el pasar de los partido me fui sintiendo mejor al punto de que hoy ya estoy de vuelta en la selección.”.

- Actualmente el equipo marcha muy bien en Liga, ¿Crees que ha llegado el momento de la 16 para el Expreso Azul?

R/. “El equipo anda muy bien, estamos invictos. La manera en que se está jugando es la correcta, línea por línea estamos bien somos el equipo menos vencido lo cual indica que estamos bien. Ahora queda cerrar el torneo de la mejor forma y llegar a semifinales motivados y jugando buen fútbol, ya que el titulo se lo lleva el que cierra de mejor manera. Ojalá podamos darle la 16 a toda esa fanaticada colonense.”

- Por último, Roberto nos habló sobre lo que espera para el futuro de su carrera futbolística

R/. “Obviamente me gustaría volver al fútbol extranjero, las experiencias en cuanto a lo deportivo no han sido las mejores pero me ha servido mucho para crecer como persona y conocer nuevas culturas. Por ahora estoy enfocado en Árabe Unido y salir campeón, más adelante veremos que opciones se dan.”