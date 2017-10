Panamá, "Bolillo" y Baloy en una noche muy oscura

La espantosa noche debido a la aplastante derrota se tornó más oscura luego que el técnico Hernán Darío "Bolillo" Gómez y el defensa Baloy, en el "caliente" de la derrota, arremetieran con insultos contra periodistas panameños.

El técnico se midió con el periodista Gabriel Castillo cuando este último cuestionó decisiones del técnico y le señaló que tenía al menos 30 años ejerciendo el periodismo.

"El hecho que lleves 30 años (en carrera) no quiere decir que sepas mucho de fútbol. No me interesa hablar con vos. Si quieres pregunta y sino, no preguntes. Suerte", dijo notoriamente un enojado Gómez durante la conferencia de prensa.

Y para poner el panorama más tenso, Baloy utilizó la frase "eres un pendejo porque preguntas idioteces" contra el periodista Alexander Da Silva cuando, en la zona mixta, le cuestionó sobre su mal desempeño en el encuentro.