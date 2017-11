Gales 1 - 1 Panamá. Segundo tiempo

90+2' Goooolllll de Panamá. Armando Cooper anota

88' Tiro libre de Panamá. Ismael Díaz cobra y el balón queda en las manos de Danny Ward

86' Cambio de Panamá. Ingresa Alfredo Stephens

80' Remate desviado a portería de Ismael Díaz

74' Gooooolllll de Gales. Tom Lawrence anota

71' Cambio en Gales. Ingresa Marley Watkins y sale David Brooks

70' Cambio en Panamá. Ingresa Ricardo Buitrago y sale Manuel Vargas

66' Cambio en Panamá. Ingresa Jan Carlos Vargas y sale Ricardo Ávila

64' Cambio en Panamá. Ingresa Ismael Díaz y sale Gabriel Torres

61' Cambio en Gales. Ingresa Lee Evans y sale David Edwards

55' Contragolpe de Panamá. Gabriel Torres entra al área galesa, pero no pudo concretar

53' Tarjeta amarilla para Armando Cooper (Panamá)

45' Inicia el segundo tiempo

Cambios en Gales. Ingresan Tom Lockyer y Tom Bradshaw

42' Jaime Penedo ataja el tiro penal de Sam Vokes. El partido sigue sin goles

41' Falta de Luis Ovalle a David Edwards. Penal para Gales

39' Remate desviado a portería de Blas Pérez

30' Ataca Panamá. Tiro desviado a portería de Gabriel Torres

27' Remate desviado a portería de Neil Taylor

23' Ataca Gales. Tom Lawrence ingresa al área panameña, pero no pudo concretar

9' Remate desviado a portería de Sam Vokes

1' Inicia el partido

Here's the official team-sheet for this evening's @VauxhallWales International Challenge Match. #WALPAN#TogetherStrongerpic.twitter.com/N8FdtWkQSJ