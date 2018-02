'Bolillo' recalca en estado físico de los jugadores para el Mundial

Para 'Bolillo' es importante que sus dirigidos se presenten en buenas condiciones físicas para afrontar a equipos con "capacidad y experiencia" como Bélgica, Inglaterra y Túnez.

"Hay jugadores que tengo que me dejan las dudas. Si nosotros no estamos físicamente... nuestros jugadores tienen que trabajar en sus clubes y acondicionarse", indicó el entrenador.

En la conferencia, Gómez se refirió al delantero Ismael Díaz, quien ha tenido molestias en una de sus rodillas, y al portero Jaime Penedo, que ha estado como suplente con el Dinamo de Bucarest en los últimos juegos de la liga rumana de fútbol.

"Si Ismael no está en forma, no va al Mundial. No quiero que vaya al Mundial y me salga con una lesión", precisó. "Los médicos vienen analizando. Unos dice que tiene que haberse operado y otros que tiene que hacerse tratamiento".

En cuanto a Penedo, dijo: "Los arqueros tienen que estar bien jugados. Preocupa."

'Bolillo' destacó que se siente contento con los partidos de fogueo que la selección panameña tendrá antes del Mundial Rusia 2018, entre los que se tendrán rivales como Dinamarca e Irlanda del Norte.

""Lo más importante de todo esto es que Panamá se prepare bien. Que Panamá mejore su idea. Que mejore su estilo."