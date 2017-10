'Bolillo' Gómez admite que se equivocó con la alineación presentada ante EE.UU.

Hernán Darío Gómez, director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, reconoció en conferencia de prensa que el elenco que dirige perdió ante un rival superior y que el planteamiento presentado no funcionó

Sobre el partido: "Encontramos un rival inmensamente superior. Hoy nosotros tuvimos una mala noche, jugamos muy mal".

"Nos salvamos. Era para diez goles".

"Me fui muy ofensivo y di mucho espacio. Tuve que recomponer eso para que no nos metieran seis goles, por eso había que recomponer el medio campo.

"Con la forma que jugamos hoy no debemos ir al Mundial. Nos vimos muy feo."

"No pensábamos en goleada. El favorito era Estados Unidos, pero no pensábamos en goleada. Al ver los goles, me dije: 'mala noche'".

Acerca de la situación de Panamá en la eliminatoria: "En estos momentos somos cuarto, con diferencia de -2, ahora nos toca trabajar con los muchachos para el juego ante Costa Rica con la posibilidad del repechaje".

"Creo que vamos a mejorar. Es la primera vez que, estando acá en Panamá, nos pasan por encima."

El factor Christian Pulisic: "Nos mató ese muchacho (Pulisic). Fuimos muy lentos en defensa". "Este muchacho nos volvió... hizo lo que quiso."

Sobre la alineación: "Nadie habló de la convocatoria, ni de la alineación. Cuando la vi, tuve mis reservas y al ver el juego me di cuenta que me equivoqué."

"Había trabajado con Fidel, porque en cualquier momento podía hacer línea de cinco".