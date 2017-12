Actos de indisciplina vuelven a la selección nacional de fútbol.

El tamal se destapó esta mañana cuando Pedro Chaluja, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), adelantó que al menos 10 jugadores de la selección que participon en la justa centroamericana, tuvieron un mal comportamiento en la ciudad nicaraguense.

Chaluja adelantó que espera un informe oficial de Jorge Dely Valdés, entrenador encargado de la selección nacional.

Ante estas declaraciones, los dirigentes locales Álvaro Vargas y Rubén Cárdenas padre, presidente del Tauro FC y el fundador del Alianza FC, respectivamente, mostraron sus opiniones sobre el tema.

"Estamos anuentes que se dieron estos actos de indisciplinas, no se sabe qué pasó. Mañana voy a llamar a Dely, no nos han informado si uno de nuestros muchachos está involucrado. Se está esperando el informe", detallo Vargas.

Mientras que Cárdenas fue más crítico y lanzó dardos cargados de veneno contra la Fepafut.

"Cuando tu haces improvisaciones y haces lo que no dicen los libros, los códigos de preparación de un equipo, suceden estas situaciones, porque toda improvisación trae grandes fracasos, la Fepafut tiene el suficiente dinero, tiempo, y si no lo tenía era preferible no ir a hacer el feo como lo hicieron, porque en ese equipo no se escogieron los mejores jugadores, para hacer una presentación digna", opinó Cárdenas, en referencia a que el equipo dirigido por Dely Valdés tuvo sólo un mes de preparación previo a la competencia.

"Entre más cortita es la competencia, mayor tiene que ser el tiempo de preparación", agregó el directivo verdolaga. "Esto no se respetó, estas improvisaciones traen esos resultado, el entrenador no logra la potestad, porque creen que solo es ir a patear un balón, la adaptación psicológica no solo al esfuerzo si no al respeto".

"El culpable es quien inventó ir a ese campeonato, no sé quien fue. El que inventó ir tiene que hacerse responsable. No son los jugadores nada más", concluyó.

En los dos partidos disputados, Panamá solo sumó un punto sin anotaciones. Logró un empate 0-0 ante El Salvador y una derrota 1-0 ante Costa Rica.

Listado de la selección que participó en los Juegos Centroamericanos:

Porteros

Saúl Espinosa - CD Plaza Amador

Samuel Baptista - Azuero FC

Defensores

Jorge Gutiérrez - Tauro FC

Samir Ramírez - Chorrillo FC

Gabriel Brown - D. Árabe Unido

Jiovanny Ramos - San Francisco FC

Javier Rivera - Tauro FC

César Blackman - FC DAC (SLV)

Volantes

Eduardo Guerrero - Chorrillo FC

Alberto Quiñones - Alianza FC

Chamell Asprilla - D. Árabe Unido

Carlos Kirton - CAI La Chorrera

Édgar Cunningham - D. Árabe Unido

Adalberto Carrasquilla - Tauro FC

Ángel Orelién - Sporting SM

Delanteros

Isidoro Hinestroza - San Francisco FC

Dámaso Santos - CD Plaza Amador

Leandro Ávila - Iowa Western Community College (USA)