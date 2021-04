Análisis: El futuro de la Selección de Panamá camino al Mundial de Catar 2022

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Panamá inició su camino rumbo a Catar 2022 con dos triunfos ajustados ante Barbados y Dominica que dejaron un sinsabor en los que esperan un mejor desempeño del equipo en el terreno de juego.

El desconcierto y falta de planificación de los dirigentes ha propiciado que no se alcance la idea de juego que quiere el técnico en este arranque de la eliminatoria. Luego de jugar el Mundial de Rusia 2018 se dio un desfile de seleccionadores: Gary Stempel, Julio Dely Valdés, Américo Gallego y Thomas Christiansen, este último, busca inculcarles a los jugadores el famoso “método europeo”.

Panamá llegará a la última doble jornada ante Anguila y República Dominicana con la obligación de ganar sus dos partidos para avanzar a la siguiente fase, donde deberá enfrentar a rivales como Guatemala o Curazao, en papel superiores y mejor preparados que los adversarios de turno.

Panameños y dominicanos están a la cabeza del Grupo D con seis puntos, pero los caribeños tienen +7 en el gol diferencia ante un +2 de Panamá. De mantenerse la igualdad en puntos, clasifica el equipo con mejor diferencia de goles.

Ahora se ha sumado otro inconveniente: la falta de un escenario para jugar los partidos de local en el mes de junio por la eliminatoria de Concacaf.

La solución para jugar de local sería el Rod Carew (estadio de béisbol) o trasladar la sede a Costa Rica o Miami, como lo contempla la Fepafut.

Ante este panorama, exfutbolistas y periodistas deportivos, dan a conocer su punto de lo que han visto hasta ahora de la selección y lo que se puede esperar en los siguientes compromisos.

“ Panamá va a ganarle a Anguila y va a llegar al último partido obligado a ganarle a República Dominicana. El equipo debe y tiene con qué ganarle a Dominicana para alzarse con el grupo y pasar a la siguiente fase. Generamos oportunidades, pero falta la definición", señaló el periodista Joel González, del diario Crítica.

Uno de los conocedores con más años y trayectoria es Álvaro Sarmiento Meneses, quien transmitió muchas eliminatorias mundialistas y partidos de la Anaprof (ahora LPF).

" Panamá tiene jugadores con experiencia y la capacidad de ir más allá. Resolver ese partido con Anguila es fundamental para superar el gol diferencia con República Dominicana y evitar llegar presionados a ese último partido", destacó Sarmiento

Considera que Thomas Christiansen, en situaciones como estas, de eliminatoria, tiene que ser pragmático, ver la zona en la que está y el proyecto del nuevo estilo de juego “ a veces hay que aplazarlo y adaptarse a la realidad”.

" No entiendo como dicen que la cancha estaba mala, eso no es nuevo, siempre ha sido así. Los técnicos de Europa les cuestan adaptarse en América... el equipo tiene que jugar con cierta tranquilidad que no le sentí, con cierta consistencia y liderazgo en el mediocampo", aseveró.

“No se ha tenido una estabilidad dentro de lo emocional, son siete partidos con siete alineaciones, eso no está bien. No hay solidez dentro del plantel. Al principio el estandarte iba a ser Ayarza, quien terminó confundido y relegado al banquillo", Álvaro Sarmiento - Periodista.

Sobre el tema del estadio, el periodista considera que lo ideal sería jugar en el Rommel Fernández, pero no hay que distraerse en el tema de la cancha porque “ esa es una situación que no va a cambiar”.

“ No nos quedemos nada más con lo de la cancha, hay que mirar lo futbolístico... tampoco podemos darle la connotación para que nos sirva de justificación más adelante... Panamá tiene jugadores jóvenes, tiene argumentos y tiene fútbol para sacar la eliminatoria”.

Por último, el veterano conocedor de fútbol se refirió a la presencia del capitán Román Torres en el equipo nacional de Panamá.

“ Yo creo que Román Torres debe de estar, porque es un símbolo, porque transmite seguridad, es un referente para los jugadores, ha estado en finales y desde lo psicológico aporta. Es un jugador que tiene argumentos, tiene un peso y tiene una historia”.

"Si la eliminatoria se pierde es porque las dejamos escapar, las condiciones están ahí... hay jugadores. Panamá puede meterse en el Octagonal, si luego no tenemos nivel para meternos al mundial, eso son otros veinticinco centavos”, puntualizó.

Análisis de los exseleccionados

Para el histórico Ricardo “Patón” Phillips, no podemos ir con la misma actitud ante Anguila y República Dominicana.

“Tenemos que dar un golpe de mesa, porque en el papel debemos estar por encima de todas esas islas”, comentó Phillips.

“Hay que asumir esos partidos con responsabilidad, al equipo le falta compromiso y humildad, los jugadores los tenemos, pero no están en sintonía. Tu agarras un equipo de LPF y se lo pones a esas selecciones que enfrentamos, yo creo que el Alianza se los gana”, Ricardo Phillips - Exseleccionado nacional.

“ Nosotros mismos nos complicamos porque no concretamos", añadió el “Patón”.

Carlos Rivera, quien jugó dos eliminatorias y disputó una final de Copa Oro en el año 2005, señaló: " Las posibilidades están, Panamá tiene un buen equipo y se ha ganado el respeto. Mucha gente quiere que Panamá gane todos los partidos... es difícil estar dentro de un terreno y ver que las cosas no te salen”.

“Lo importante es ganar, en el camino hay que corregir cosas y así empieza todo... hay jugadores jóvenes y el técnico deberá ir conociendo al equipo”, Carlos Rivera - Exseleccionado nacional.

Finalmente, Julio “Puchito” Medina dijo que a la selección le faltó ser contundente.

“ Si fueran eficaces el resultado sería diferente. Lo importante es que se ganó”, comentó.

“ Es un poco complicado jugar con las islas, se ganaron los dos partidos, se sufrió porque en la eliminatoria hay que sufrir... es mejor sufrir porque así te das cuenta lo que hay que corregir y le das más trabajo al técnico para que la parte débil de nosotros la haga fuerte... hay tiempo para trabajar y hay una buena selección”, finalizó el exseleccionado nacional y ahora entrenador.