¿A qué se enfrentan los futbolistas panameños cuando van al extranjero?

Para cualquier niño que corre detrás de un balón, su sueño es jugar en un equipo del extranjero o defender los colores de la Selección Nacional.

Para llegar a ello, el futbolista debe recorrer un camino lleno de sacrificios, pero también recompensas si logra triunfar. Es una carrera corta, de muchos viajes, concentraciones, tiempo lejos de la familia y mudanzas de país en país.

Conversamos con futbolistas activos y exfutbolistas para conocer cómo es la vida en el extranjero y a qué se enfrentan desde sus propias experiencias.

Rolando Blackburn salió muy joven de Panamá y ha jugado en ligas de Europa, Asia, Sudamérica y Centroamérica. Un amplio recorrido y lleno de goles para el delantero oriundo del barrio de San Joaquín, Pedregal.

Hay que pasar muchas cosas, muchas pruebas que son difíciles, pero no imposibles; aparte si encomiendas tu camino a Dios será menos difícil. ¡Y trabajar fuerte a diario!".

"Lo más difícil es extrañar la familia, la comida y las cosas de su país de origen, pero si quieres llegar lejos debes poner tu mente fuerte, no es fácil, pero al final valdrá la pena porque después se verán los frutos y vas a poder ayudar a tu f amilia, no solo en lo económico, sino en muchas cosas más", manifestó Rolando.

Una de las voces más autorizadas del fútbol panameño es Julio César Dely Valdés, nuestro máximo referente y el único que ha jugado en tres de las más importantes ligas de Europa: Italia, España y Francia.

El "Panagol", quien salió muy joven de Colón hacia Sudamérica, tiene su propia apreciación del tema.

"El problema que han tenido muchos de los nuestros es ada ptarse a otras culturas (costumbres) o idiosincrasias, no sin pasar por alto tener lejos a la novia, o esposa, que no sé porque no se las llevan (risas), pero también la familia, los amigos, el barrio...", sostuvo.

Yo siempre les digo que es muy sencillo... el barrio, los amigos, la esquina, siempre están allí. La familia en general, algunos de ellos me los puedo llevar donde esté. Pero no hay que olvidar que uno debe tener los objetivos bien claros en la vida".

"Si en realidad tú te planteas cosas: objetivos, metas, sueños, etc., todo lo demás no debería ser un problema y lamentablemente, sí los son para muchos. ¡Aunque también están los que si son capaces de luchar y alcanzar sus sueños!", argument ó Julio.

Nicolás Muñoz también recordó su primera experiencia en el extranjero.

"Recuerdo cuando fui a Alemania no hablaba el idioma y tenía que estar a temperaturas bajo cero, fue muy difícil, pero sin duda una experiencia que me ayudó a estar más preparado para lo que venía", dijo Muñoz.

"Yuyu" recuerda como trabajó en su físico para estar a tope y jugar al máximo nivel profesional luego de sufrir una lesión de tibia y peroné con el FAS de El Salvador en 2004.

"Luego de eso no volví a tener una lesión larga porque aprendí a controlar mi alimentación, dormir bien, descansar y mejorar mi físico", indicó

Otro futbolista que fue joven a jugar al extranjero y actualmente lo hace en el Deportes Savio de Honduras es Luis "Popochín" Jaramillo.

"Hay que esforzarse y sacrificar cosas, estar lejos de la familia, el cambio de alimentación, el cambio de clima, inclusive, cuando vas llegando a un grupo hay veces que caes bien, hay grupos sanos, pero también hay grupos que son muy difíciles de entrar, porque uno como extranjero va a limitar un cupo de un nacional", comentó Luis.

El fútbol es un deporte bendito, le puede cambiar la vida a las personas y uno disfruta de esto, no solo lo económico, sino participar de una liga internacional y representar al país, a tu gente, a tu familia, a tu sector donde vives".

"La carrera del futbolista es corta y hay que sacarle el mejor provecho, y para eso hay que aprovechar las oportunidades en el instante en que se presentan porque hay oportunidades que no vuelven", aseguró.

"Lo importante es siempre tener algo porque estar afuera, tener metas claras, propósitos claros, amplios, y ser de mente fuerte, fortalecida, si tienes la mente débil así mismo te puedes devolver para atrás", agregó.

Roberto Brown fue otro trotamundos del fútbol panameño. En su carrera jugó en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Toda una autoridad para hablar del tema y aconsejar a las nuevas generaciones.

"Otra de las cosas que afecta a los nuestros es el poco desarrollo táctico. A veces ven a los nuestros con muchas condiciones, pero luego insertarlos al fútbol de esos países es complicado... nuestros jugadores, no es que no lo sepan, pero no están acostumbrados a dedicar muchas horas a la parte táctica", indicó Brown.

Un jugador panameño tiene que entender que cuando sale al extranjero va a ocupar una plaza de un nacional y tiene que ser, no igual, sino mejor y que sea notoria esa mejoría del extranjero sobre el nacional”, Roberto Brown.

"Algunos no están preparados mentalmente para sobreponerse a esos retos (comida, clima, familia lejos). Va a depender del deseo y la voluntad que tenga el futbolista panameño de revertir su situación en el presente. Si la situación socioeconómica del futbolista no es la que él desea y quiere mejorarla, le sirve como fortaleza para sobreponerse a cualquier adversidad en el país a donde vaya", puntualizó Brown.