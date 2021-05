Las tres cirugías y los 13 tornillos que alejaron a Caio Milan del fútbol

Una grave lesión en el hueso del peroné de su pierna izquierda obligó al futbolista brasileño Caio Milan a retirarse del fútbol con 32 años recién cumplidos.

Fue una difícil decisión que reflexionó con su familia y que tomó debido a las tres cirugías a las que tuvo que someterse y los 13 tornillos que le colocaron en el hueso luego del percance sufrido al minuto 87 en el partido que su equipo San Francisco disputó ante Costa del Este el domingo 11 de agosto de 2019 en la cancha sintética del Maracaná.

"La jugada fue un pase que traté de interceptar con la punta del pie, el partido iba terminando... la cancha sintética, que podemos decir... el taco se me queda trabado y el cuerpo va hacia adelante y el hueso se parte", recuerda de la jugada que lo alejó del fútbol.

Esos son los riesgos que tenemos en nuestra profesión, tuve una cirugía, una segunda, una tercera, en ese tiempo no pude tocar cancha, se fue convirtiendo en un proceso muy complicado, psicológicamente muy pesado. Se vio necesario ponerme una platina y 13 tornillos en mi tobillo".

"Eso (los tornillos) comenzó a molestarme un poco. Viajé a Brasil como parte de mi proceso de recuperación, la pandemia complicó un poco, pero logramos ir. Llegó un punto que comenzó a molestar bastante, me tuvieron que intervenir por última vez, me quitaron nueve tornillos y me dejaron cuatro que todavía tengo hasta hoy. Es algo que me incomoda un poco en los días actuales, pero no es algo que me limita para vivir".

Fue un proceso largo, difícil, de mucha tenacidad, viviendo entre cirugías y terapias, lo que lo llevó a tomar una decisión: abandonar el fútbol.

"No es que me rendí por mi lesión. Hice todo lo posible en conjunto con el San Francisco, que me ayudó hasta donde pudo. Vino la pandemia y entendí el momento del club".

"La decisión creo que fue lo mejor para todos, para mí fue bastante duro, pero el temblor va pasando y el mejor remedio es el tiempo", señala hoy día, ya enfocado en su nuevo comienzo fuera de las canchas.

Caio se matriculó en la escuela de Educación Física de la Universidad de Panamá, donde actualmente cursa su primer año.

"Me siento bastante contento por estos nuevos desafíos, nuevas amistades, nuevos conocimientos", recalcó.

También hace unos días recibió otra buena noticia. Del San Francisco FC lo llamaron para ser parte, como entrenador, de las categorías menores del club.

Fue algo muy agradable, yo acepté y ahora estamos en esa nueva fase. Estoy trabajando en la academia con niños de 4 a 15 años, es algo que me gusta bastante y hay que prepararse".

Caio José Milan llegó a Panamá en 2009, para jugar en ese entonces con el Chorrillo, entrenado por Miguel Mansilla (QEPD) y con Manuel Arias como presidente.

En algún momento hasta se habló de nacionalizarlo para vestir los colores de la selección de Panamá, algo que aún recuerda.

"Se llegó a conversar en 2011, se hablaba mucho de eso. Tenía 21 años, era joven, acababa de salir campeón con Chorrillo, estaba en mi momento y me llamaron a una reunión en Fepafut con el señor Rolando González… el director era Julio Dely Valdés", destacó.

"Me preguntaron que, si me interesaba, que me parecía la idea. En resumen, no me dijeron que no en el momento, tampoco me dijeron que sí y el tema quedó ahí".

Brasileño de nacimiento, Caio se siente un panameño más. Tiene esposa e hija panameña y es agradecido con el país que le abrió las puertas cuando tenía apenas 19 años

"Me siento feliz, Panamá es mi casa, muy poco voy a Brasil, hice mi familia en Panamá, mis logros fueron en Panamá, me he convertido en hombre acá en Panamá y eso me deja muy satisfecho", finalizó.