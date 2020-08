Thomas Christiansen: "Creo en el proyecto y las posibilidades de Panamá"

Creo mucho en el proyecto y en las posibilidades de Panamá. Creo mucho en la materia prima, con mucho trabajo y dedicación vamos a hacer cosas juntos", señaló el estratega de ascendencia danesa-española.

"En el fútbol no hay nada más bonito que poder llevar a una selección a un mundial, es lo más bonito y lo que todos soñamos. Como reto, ese es el mayor reto. hay muchos retos por cumplir, meter una nueva metodología a la estructura y dejar un legado al fútbol panameño".

"Me gusta ser el dominador del balón, el que lleva el partido a donde yo lo quiero llevar. El sistema es un 4-3-3 o un 4-2-3-1... hay que ser flexible y en todos los sentidos adaptarse a las circunstancias y al país", consideró ante otra de las interrogantes de los medios.

Agradecido

"Muy agradecido por esta oportunidad, ha dicho algo importante, hay una estructura detrás", consideró.

"Me gusta competir, se compite igual en un continente que en otro", señaló sobre el hecho de dirigir en el continente americano.

Cuerpo técnico

El cuerpo técnico de Thomas estará conformado por el venezolano Ángel Sánchez, quien ya dirigió en la Liga Panameña de Fútbol, como ayudante de campo y Christian Beguer, preparador físico.

Los jugadores y su inclinación por Dely

Ante una pregunta de David Peña, sobre la inclinación que manifestaron los jugadores por Julio Dely Valdés, el estratega dijo: "Los comentarios de los jugadores, personalmente, como jugador, yo no me hubiese pronunciado, pero el jugador es libre, si es consultado, puede contestar libremente. Yo no voy a tener en cuenta las contestaciones, yo voy a guiarme por mi plan, mi lista, y el que tiene la capacidad, el compromiso y el talento, va a tener la oportunidad conmigo".

Finalmente, el míster señaló que le hubiese encantado tener un contrato hasta el año 2026.

"Me hubiese gustado hacer un contrato hasta el 2026, pero ahora es hasta finales del 22 y extender el contrato", puntualizó.