Temi Díaz, el escritor del libro “El Camino al Éxito”

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Temi Díaz es el joven escritor panameño detrás del libro "El Camino al Éxito" una historia para niños inspirada en el futbolista Román Torres, autor del gol de la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018.

Su pasión por la escritura viene desde niño y nos contó un hecho que le sucedió a los 11 años que marcó su inicio como escritor.

"Cuando tenía 11 años, a mi abuela, que era profesora de Sociología en la USMA, le dan un premio de escritura por un ensayo que había hecho. La medalla del premio me la regala a mí. Yo ni escribía en ese entonces, así es que no entendía ¿por qué de todos sus nietos, decidió dármela a mí? Ella ya me veía como un escritor. Ese hecho fue formando esa idea de escribir, que con los años se fue convirtiendo en una realidad", cuenta Temi.

"Yo estudié finanzas, pero en mi tiempo libre escribía y leía. Era mi pasión, era lo que me llenaba. Luego de graduarme de finanzas me metí a estudiar cine y tuve que escribir muchas de las historias que se iban a producir y así fui formalizando mi escritura".

Actualmente tiene dos libros a la venta en la plataforma Amazon, “Cómo quisiera ser” y “Una Verdad Interior”, ambos escritos en español e inglés y son parte de una serie de 10 libros socio-emocionales para niños. El tercer libro de la serie será publicado en el mes de mayo.

"Todos mis libros son hechos para motivar y empoderar a quien lo lea. Junté la creatividad, la educación y el entretenimiento en historias ilustradas. El propósito es que los libros sirvan de ejemplo para que los niños no solo confíen en sí mismos, sino que piensen por sí mismos", señala Temi.

"Estos libros, que fueron los primeros que publiqué me empujaron a seguir escribiendo, ya que fueron bien recibidos, en especial, en el mercado de Estados Unidos, que es donde más se han vendido”.

El joven tiene varias historias escritas para otras series, aún no publicadas.

“El Camino al Éxito”

"Román (Torres) fue la primera persona que contactamos para hacer una historia. La idea de hacer un libro para niños le interesó porque puede dejar un legado a las próximas generaciones", comenta Temi de la obra inspirada en la leyenda del fútbol panameño.

Temi junto a Guillermo Clement (Productor) y Pape ink (Ilustrador), sostuvo una reunión por 'Zoom' con el futbolista para escuchar su historia.

"Para escribir la historia, tuve que primero conocer a Román y entender cuál era su voz... quién es y qué es lo que quiere proyectar. Lo que agarré de Román, es que quiere enseñarles a los jóvenes que esta vida a él no se regalaron, él la tuvo que trabajar, para así ganársela", agregó.

"Me senté después de la reunión a volver a escuchar lo que nos había contado Román y luego empecé a escribir. Para escribir, tengo que estar solo, sin ninguna distracción. Tengo que ponerme en el papel de Román y visualizar su vida y la historia que quiero contar", manifiesta de cómo hizo realidad la obra literaria.

"Después de escribir el primer 'draft', escuché el 'feedback' del equipo y fui puliendo la historia hasta quedar con el resultado final. Y estoy orgulloso del resultado. Cuando se le leyó la historia a Román nos confeso que se le salieron su par de lágrimas".

"Junto al ilustrador se va a contar una historia entretenida, educadora e inspiradora. La escritura y la ilustración es un trabajo en equipo y se apoya mutuamente. Lo que no se dice con palabras, se ilustra y viceversa”, detalla.

El lema de la historia es: para llegar al éxito en cualquier profesión, se necesita de disciplina y de mucha pasión.

"Ya la historia está hecha, el boceto de ilustración está hecho, el proceso que viene es ilustración y luego imprimir. Es un proyecto que sé que va a ser de inspiración no solo a los deportistas sino a todas las personas que quieren alcanzar un sueño".

"Román no es quien es hoy, sino por la disciplina que tuvo a temprana edad", puntualizó.

"El éxito de este libro va alineado con el equipo que lo está desarrollando. El objetivo principal que tenemos los tres (Guillermo Clement, Pape ink y Temi) es que el libro inspire y motive. El libro está hecho para inspirar”, finalizó Temi Díaz.