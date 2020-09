Selección de Panamá jugaría amistoso ante Costa Rica

Panamá, que se entrena bajo la modalidad de "burbuja" con jugadores de la LPF, se alista para el inicio de las eliminatorias de CONCACAF, programada inicialmente para octubre, aunque se filtró que sufrirían un retraso por la pandemia del coronavirus. Se analiza mantener la fecha FIFA de noviembre o empezar a jugar el próximo año. Estos dos escenarios siguen en discusión y se confirmaría en las próximas horas.

| #SomosLaSele 🇵🇦| El partido amistoso contra Costa Rica, se jugaría en San José, así lo dijo el secretario general de Fepafut, Miguel Zúñiga.Es una opción viable jugar ese partido amistoso, destacó Zúñiga.https://t.co/6s23i8VYChpic.twitter.com/Yq6nysbJvE — SomosLaSele (@SomosLaSele) September 3, 2020

"Costa Rica es una opción bastante viable, además, la manera como han controlado el COVID-19, nos ayuda en este sentido. Tenemos otras comunicaciones, pero es un poquito más complejo por el tema de conectividad", señaló Zúñiga.

"Están bastante adelantadas las conversaciones, no te puedo decir si será oficial o no. Hay que esperar la comunicación oficial de la CONCACAF", puntualizó el dirigente panameño, en relación a que el partido está sujeto al arranque o no, de las eliminatorias mundialistas.