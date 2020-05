Rommel Fernández sigue en la memoria a 27 años de su muerte

El día de su muerte, Rommel perdió el control de su auto, un Toyota Celica y su a parar contra un árbol. Su primo que lo acompañaba, Ronny Rojo, sobrevivió al accidente.

Este martes, medios españoles, principalmente de Albacete, han recordado al panameño, luego que en la temporada 92/93, se ganara a la afición manchega a punta de goles.

Recuerdos desde España

Nacho López, periodista del diario El Digital de Albacete, escribió: El día 6 de mayo está marcado a fuego en la historia negra del Albacete Balompié y son muchos los albacetistas, entre los que me incluyo, los que recordamos como si fuera ayer aquel fatídico jueves de 1.993 en el que Rommel Fernández se dejó la vida en la carretera de Tinajeros".

"La trágica noticia conmocionó al equipo y a la ciudad, inundando las lágrimas los rostros de miles de personas mientras daban el último adiós al que unos días antes había marcado contra el Cádiz el gol más rápido de la historia del Albacete Balompié tras necesitar tan solo unos segundos para perforar la portería amarilla desde que el árbitro decretara el inicio del partido en el Carlos Belmonte".

Hoy 6 de mayo se cumplen 27 años del prematuro fallecimiento de Rommel Fernández, producto de un accidente de tránsito en la región de Albacete, España. https://t.co/xwdLX0R8MQ#Panamapic.twitter.com/r6ii5zw1eA — Panamá Vieja Escuela (@PaViejaEscuela) May 6, 2020

"Es tradición que desde el Albacete Balompié se deposite tal día como hoy un ramo de flores en el lugar del fatídico suceso en compañía de peñistas de la la entidad, algo que quizá este año pueda verse alterado por el Estado de Alarma en el que se encuentra España tras la pandemia de coronavirus que azota a la población mundial", finaliza el escrito.

El coronavirus amenaza a la "Curva Rommel"

La Tribuna de Albacete, también recordó al panameño y apuntó un dato interesante: "Cada año, la peña Curva Rommel acude al lugar del accidente para llevar flores. No ha faltado ni una vez en los 26 años anteriores y no se sabe si podrá hacerlo en estos días de restricciones en la movilidad por el Covid-19. Unas veces fue acompañado por el club, otras lo hizo en solitario, pero no fallaron para cumplir ante el jugador que dio nombre a la peña, oficializada en 1998".

"Rommel Fernández llegó a España con 21 años para marcarse un nombre en el Tenerife, club con el que ascendió a Primera y jugó cuatro temporadas, marcando 62 goles entre Liga, Copa y Promoción. Sus excelentes dotes de delantero propiciaron su fichaje por el Valencia en el verano de 1991, una operación que costó 300 millones de pesetas para que el panameño formase una delantera letal con el búlgaro Penev".

"Pero en su primera campaña con el Valencia su rendimiento no fue el deseado y el club che decidió cederlo en el verano de 1992 a un Albacete que venía de realizar su mejor temporada de la historia en su debut en Primera", recuerdan en el escrito.

"En el Albacete pronto se ganó el cariño de la afición, en un Carlos Belmonte acostumbrado a disfrutar con ese tipo de delanteros poderosos en su juego aéreo como era Antonio y Corbalán. El pánzer marcó nueve goles con el Alba, siete en Liga y dos en Copa, siendo su mejor actuación frente al Cádiz, al que marcó tres goles en el debut de Víctor Espárrago en el banquillo al sustituir a Julián Rubio. Rommel marcó en el primer minuto de partido y redondeó la tarde con dos nuevos goles en lo que fue toda una fiesta para el Belmonte, con ese 5-0 con el que acabó el encuentro".

El trágico final

"El fatídico 6 de mayo de 1993 era jueves y el Albacete preparaba la visita del Athletic de Bilbao al Belmonte. Varios jugadores salieron del entrenamiento y se fueron a comer a un restaurante muy frecuentado en Tinajeros. A la vuelta de la comida, el Toyota que conducía el panameño se salió de la pequeña carretera, hoy convertida en un carril bici, con la mala suerte de ir a chocar contra un árbol justo en el lado de Rommel que, sin cinturón de seguridad recibió tal impacto en la cabeza que murió de forma instantánea, mientras que su primo, que lo acompañaba y ocupaba el asiento del copiloto, apenas sufrió una pequeña fractura en un brazo", reseña Juan Carrizo, periodista que escribió la nota.

De esa manera, llegó a su fin la vida y la carrera de uno de los mejores futbolistas panameños de todos los tiempos: Rommel Fernández, en su honor, se celebra cada 6 de mayo en Panamá, el Día del Futbolista.