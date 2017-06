Resumen de la campaña de Miller en Colombia

El panameño al servicio de Atlético Nacional no logró consolidarse con el equipo en el primer semestre de 2017 debido a que arrastró una pubalgia que le significó perder ritmo de competencia.

El 'canalero' al servicio de Atlético Nacional tuvo una participación casi nula en la temporada 2017-l con el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda. La llamada 'hernia del deportista' lo marginó de la posibilidad de actuar en la zaga 'verde', además dicha lesión se tradujo en falta de ritmo y nivel para competir.

Para infortunio del club y, del jugador, el desagarro de segundo grado que había sufrido en su abductor derecho se convirtió en una pubalgia baja. Esta lesión común entre los futbolistas sentenció gran parte de su semestre con el elenco 'verde' y su combinado patrio.

El defensor central de la Selección de Panamá apenas logró sumar 270 minutos en la primera parte del presente año. Sus actuaciones dentro de la cancha fueron 3, todas como titular. Durante sus juegos registró un total de 3 faltas cometidas y solo una tarjeta amarilla.

.@nacionaloficial le busca equipo a los tres jugadores extranjeros: Roderick Miller, Óscar Franco y Mariano Vásquez Vía @prensagutierrezpic.twitter.com/eevxK2ulgE — Atl Nacional VAVEL (@AtNacionalVAVEL) 23 de junio de 2017

Sin embargo, a pesar de sus escasas apariciones, en los partidos donde estuvo presente Atlético Nacional no conoció la derrota. Dos victorias en condición de local (2-1) y (2-0) ante Deportivo Pasto y Envigado, respectivamente, mientras que en su tercer y último partido de la temporada venció en calidad de visitante (0-1) a la escuadra 'opita'.

Por el momento el zaguero se dispone para afrontar la Copa Oro con el seleccionado 'canalero', dirigido por el D.T 'cafetero' Hernán Darío 'bolillo' Gómez. Dicha competencia iniciará a partir del 8 de julio, allí, el defensor central, espera afianzarse y tener un mayor fogueo. En diálogos con el diario panameño La Prensa el futbolista manifestó estar a disposición de Atlético Nacional: "estamos esperando para ver qué se va a decidir".

No obstante, periodista cercanos a la institución 'verdolaga' aseguran que el profesional iría a préstamo al Saprissa de Costa Rica. Por su parte, Roderick Miller, manifiestó a La Prensa: "por ahora lo de Costa Rica no se me ha comunicado nada, tampoco lo de México, solo estamos a la espera".

Finalmente el zaguero busca definir su situación con la institución campeona de Colombia y poder retomar el nivel exhibido en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos.