Periodistas reaccionan sobre el sorteo de grupos de CONCACAF camino a Catar 2022

De igual manera, colegas caribeños hablaron a TVMAX de los rivales que tendrá Panamá en el Grupo D, donde, sobre el papel, República Dominicana, es el rival a vencer.

Cristian Peñate - Periodista La Prensa Gráfica El Salvador

Me parece que no tendría que haber problemas en el equipo salvadoreño para solventar esta ronda"

"Accesible el grupo que le ha tocado a la selección, tomando en cuenta que va a abrir en casa y va a cerrar en casa. Tiene esa ventaja. No tendría que tener problemas el equipo que dirige Carlos De Los Cobos, sobre todo desde la parte futbolística. Ya hemos jugado tres veces con Monserrat (uno de los rivales), dos veces en la Isla. Me parece que no tendría que haber problemas en el equipo salvadoreño para solventar esta ronda".

Marcela Morales - Directora Claro Sport Guatemala

El grupo está bastante positivo. Tenemos que ver a Curazao, que sabemos que tiene jugadores en Europa, por tema de pasaporte. Igual, son jugadores que no son tan famosos"

"Desde acá de Guatemala, las impresiones a simple vista, es que nos libramos de tres países que queríamos evitar: Canadá, Panamá y Trinidad y Tobago. El grupo está bastante positivo. Tenemos que ver a Curazao, que sabemos que tiene jugadores en Europa, por tema de pasaporte. Igual, son jugadores que no son tan famosos. Tenemos que recordar que solo clasifica un equipo. Lo complicado es que apenas el 29 de este mes, regresa la liga, los equipos han comenzado a entrenar, hay falta de ritmo, no sabemos cómo va a estar la selección. Dentro de toda esa negativa, la mayoría de los jugadores son locales y eso es algo positivo".

"Si avanzamos, sabemos que nos va a tocar Panamá, que es una selección fuerte en la región y tiene jugadores experimentados en ligas importantes, que es lo que a nosotros nos hace falta".

Julio Rodríguez - Periodista Deportivo República Dominicana

En República Dominicana hay un relanzamiento del fútbol en los últimos cuatro o cinco años, han llegado técnicos de Argentina, Brasil y España"

"El fútbol dominicano ha presentado un desarrollo en los últimos años, especialmente en Santo Domingo y la ciudad de Santiago. Hay un relanzamiento en los últimos cuatro o cinco años, han llegado técnicos de Argentina, Brasil y España".

"Se ha cambiado la mentalidad de mucha gente, ya no solo es béisbol o baloncesto. Ahora el fútbol ha calado en un segmento de la población, principalmente en los barrios. Hay una liga profesional, además se juega mucho en los colegios".

Osmany Torres - Fútbolxdentro - Cuba

Dominicana ha crecido por el tema de su liga, tiene un nivel parecido a Cuba, pero Panamá debe solventar ese grupo sin problemas"

"Desde mi punto de vista, este es el grupo más asequible que ha tenido Cuba en los últimos años. Más allá que los últimos resultados con Guatemala no han sido buenos y Curazao nos eliminó del último mundial (0-0 y 1-1). Va a ser fundamental para nosotros ese primer partido en Guatemala, sacar un buen resultado. Si logramos que vengan a la selección los jugadores que juegan en el extranjero, podemos armar un equipo competitivo y dar que hablar en esta eliminatoria. Va a ser clave esa primera ventana, los dos primeros partidos ante Guatemala y Curazao, de no sacar esos resultados, va a importar poco los partidos restantes".

"En el caso de los rivales de Panamá, creo que el rival a tener en mi consideración es República Dominicana, que tiene jugadores en el extranjero. Cuba ya les ganó en La Habana en Liga de Naciones, por aquel entonces los dirigía un uruguayo. Es un equipo que a veces quiere tener la pelota, pero no creo que tenga peso para Panamá. Anguilla, Dominica y Barbados son equipos inferiores, clásicos caribeños, bastantes desordenados tácticamente, que tal vez se pueda aparecer con jugadores que militen el Europa, Francia, jugadores rápidos adelante, pero no son rivales de preocupación. Dominicana ha crecido por el tema de su liga, tiene un nivel parecido a Cuba, pero Panamá debe solventar ese grupo sin problemas".